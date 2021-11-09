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الثلاثاء، 09-11-2021 09:03 م

مصر .. إلغاء اختبار كورونا للوافدين من بعض الدول

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الوكل الإخباري-ألغت سلطات الحجر الصحي بالمطارات المصرية الاختبار السريع لكورونا للقادمين من بعض الدول المفروض منذ مايو، في ظل استمرار الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

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ورفع الاختبار عن القادمين من الهند وبنغلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وسيريلانكا وفيتنام والبرازيل وبلدان أمريكا اللاتينية، والاكتفاء فقط بتطبيقه على حالات الطوارئ، والقادمين المشاركين بالتجمعات البشرية الحاشدة أو إبراز الاختبار وفقا للشروط الصحية لدولة القدوم.


وأشار مصدر مصري مسؤول إلى أن القرار سيسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء، على ركاب الدول السابق ذكرها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية على كافة المنافذ من تطبيق تحليل PCR قبل دخول البلاد بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

 

روسيا اليوم

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