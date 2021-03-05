موسكو.. بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي

الوكيل الإخباري - قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إنه سيتم إلغاء الحظر المفروض على البطاقات المخصصة لوسائل النقل المستخدمة من قبل سكان موسكو من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا، في 8 مارس.

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إلى ذلك أعلن سوبيانين أن الحجر الصحي على هذه الفئات والتزامهم لمنازلهم سيكون اختياريا بداية من الاثنين المقبل.

وتأتي هذه القرارات بعد تسجيل تحسن ملحوظ في الوضع الوبائي وتراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا.



المصدر : روسيا اليوم

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