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الجمعة، 05-03-2021 06:17 م

بعد تحسّن الوضع الوبائي

موسكو.. بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إنه سيتم إلغاء الحظر المفروض على البطاقات المخصصة لوسائل النقل المستخدمة من قبل سكان موسكو من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا، في 8 مارس.

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إلى ذلك أعلن سوبيانين أن الحجر الصحي على هذه الفئات والتزامهم لمنازلهم سيكون اختياريا بداية من الاثنين المقبل.

 

وتأتي هذه القرارات بعد تسجيل تحسن ملحوظ في الوضع الوبائي وتراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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