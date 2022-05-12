الخميس 12-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة تعلن رسمياً بدء انتاج الكعكة الصفراء من خام اليورانيوم

الغذاء والدواء تُدرج 3 مواد أولية على جداول المواد المخدرة - أسماء

مطالب بتحديد سقوف سعرية للحليب الطازج و وزارة الصناعة توضح

عباس يقرر منح شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس

عروسان أمريكيان يشعلان النار بجسديهما لسبب غريب!

مجلس الأمة يقر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

الصناعة تطرح عطاء جديد لشراء 120 ألف طن من القمح

التعليم العالي: المواد التي دُرست عن بُعد امتحاناتها بالحرم الجامعي

بدء مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين ابو عاقلة

الأردنيون تداولوا شيكات بقيمة 3.1 مليار دينار في نيسان الماضي

الخميس، 12-05-2022 11:47 ص

هكذا باتت آخر آمال الأوروبيين بسبب كورونا

w1280-p4x3-2020-03-12T104858Z_808898947_RC2AIF9RFUAE_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-EUROPE-AIRPORTS-FRANCE


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الأوروبيين باتوا يعانون من المشاكل الاقتصادية بسبب العقوبات ضد روسيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار زيادة التضخم.

اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة أن الأوروبيين باتوا يأملون أن يحدث شيء يمنعهم من قضاء إجازتهم هذا العام بعد عامين من الوباء، وقالت: "لديهم أمل في ألا يعيق الوباء هذا الصيف قضاء الإجازات، وتأزيم الاقتصادات".


كما تشير الصحيفة، إلى أن المنطقة تعاني أيضا من حقيقة أن روسيا توقفت عن شراء المنتجات الأوروبية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد توزيع الإنفاق لصالح شركاتها التي تنتج موارد الطاقة.


وأوضحت أنه بالنظر إلى الارتفاع السريع في الأسعار وحقيقة أن رواتب الموظفين تظل عند نفس المستوى، فإن قدرتهم الشرائية تنخفض بشكل حاد، وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الطاقة بنحو 40%.


لاحظ الاقتصاديون أن الناس قد يمتنعون عن المخططات طويلة الأجل، لكنهم على الأرجح سيرغبون في الذهاب إلى الشاطئ، الذي حرمهم منه وباء كورونا طيلة عامين.


في السابق، واجهت المنتجعات السياحية الإيطالية مشاكل مالية بسبب نقص السياح الروس.


وعلى خلفية الوضع في أوكرانيا فرضت الدول الأوروبية عدة حزم من العقوبات ضد روسيا.


وقد وجهت العقوبات ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله، حيث خلقت أزمة في سوق الموارد الطاقية وكذلك المواد الغذائية، بالإضافة إلى التضخم.

 

نيوز فور مي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_5_5_12_22_50_558

خبراء صينيون ينتقدون الصحة العالمية بسبب تصريحاتها حول سياسة صفر كوفيد

MicrosoftTeams-image-10

سوريا.. بحث تحديات القطاع الصحي مع منظمة الصحة العالمية

afd2a438-9857-4725-95ff-4858c9fe4da6

الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية ارتداء الكمامة في الطائرات والمطارات بدءا من الإثنين المقبل

96

إعلان حالة الطوارئ في كوريا الشمالية بسبب فيروس كورونا

كورونا 8

تسجيل أول إصابة بكورونا في كوريا الشمالية

image

كم مرة يصاب الشخص بطفرات كورونا؟

أخبار متعلقة
2022_5_5_12_22_50_558

خبراء صينيون ينتقدون الصحة العالمية بسبب تصريحاتها حول سياسة صفر كوفيد

96

إعلان حالة الطوارئ في كوريا الشمالية بسبب فيروس كورونا

image

كم مرة يصاب الشخص بطفرات كورونا؟

627a1a2c42360478e63d0d3e

بكين ترد على مدير عام منظمة الصحة العالمية: إجراءاتنا للوقاية من كورونا فعالة

_119080610_whatsubject

الرقابة الروسية لا تستبعد عودة سلالة دلتا لفيروس كورونا إلى البلاد

_114947599_7692f89b-a32a-476b-91ef-21b7285171a0

أخطاء قد يقع فيها مريض كورونا تؤدي إلى تدهور حالته الصحية