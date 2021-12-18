وزيرة الثقافة تنعى الممثل والمخرج غسان المشيني

الوكيل الاخباري - نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم السبت، الممثل والمخرج الأردني غسان المشيني صاحب شخصية "أبو الخل" في سلسلة أبو عواد، وشخصية "عمرو" في البرنامج التعليمي "المناهل"، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ70 عاماً.



وعبرت عن أسفها "لهذا الفقد الموجع، والخسارة الفادحة لأحد الرواد الذين وضعوا الأردن من خلال ابداعاتهم وتفانيهم على خارطة الدراما العربية، وقدمت تعازيها لأسرة الفقيد وزملائه في نقابة الفنانين الأردنيين ومحبي فنه الأصيل".

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