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الثلاثاء، 29-06-2021 10:36 ص

وضع كورونا في إندونيسيا يقترب من 'الكارثة'

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الوكيل الإخباري- قال الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع إصابات كوفيد-19 في إندونيسيا يقترب من حد "الكارثة" بفعل تفشي السلالة دلتا الأسرع انتشارا وزيادة الضغط على المستشفيات.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 20 ألف إصابة يومية في الأيام القليلة الماضية، في موجة جديدة من الجائحة عززتها السلالة دلتا سريعة الانتقال من الفيروس وزيادة السفر.

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وقال رئيس وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إندونيسيا، جان جلفاند، "تدفع السلالة دلتا إندونيسيا يوما بعد يوم للاقتراب من حافة كارثة كوفيد-19"، وحث على تحسين توزيع اللقاحات على مستوى العالم.


وأعلنت مستشفيات في مناطق مصنفة على أنها "مناطق حمراء" تتجاوز طاقتها الاستيعابية، منها العاصمة جاكرتا، إذ بلغت نسبة إشغال أسرة العزل فيها 93%.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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