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الإثنين، 28-06-2021 08:12 ص

بعد فشل إجراءات الاحتواء

جنوب إفريقيا تشدد قيود احتواء كورونا إثر انتشار سلالة 'دلتا'

جنوب
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، أن بلاده ستشدد قيود منع انتشار فيروس كورونا المستجد لـ14 يوما بعد أن فشلت إجراءات الاحتواء الحالية في منع زيادة الإصابات.

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وقال رامافوزا في خطاب لشعبه: "القيود الإضافية ضرورية ،سنضع هذه القيود الإضافية خلال الأيام الـ 14 المقبلة".


وبموجب الإجراءات المعلنة، سيتم حظر جميع التجمعات، وسيكون هناك حظر تجول من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 4 صباحا.


وحذر الرئيس من أن الانتشار السريع لمتغير دلتا "أمر خطير للغاية"، لافتا إلى أن بلاده استلمت 1.4 مليون جرعة من لقاح "فايزر" عبر مبادرة "كوفاكس".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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