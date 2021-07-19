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الإثنين، 19-07-2021 03:20 م

وفاتان و45 إصابة جديدة بكورونا في غزة

فلسطين
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين،  تسجيل حالتي وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 483 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 40 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 115686 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 1423حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 113181 حالة 

وبينت أن إجمالي الوفيات 1082 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 40 حالة،  بالإضافة  إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 31 حالة.

وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 226300جرعة، بالإضافة إلى اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 97151 شخصا. 

المصدر : دنيا الوطن

 




 

 


 

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