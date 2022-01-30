الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

غزة تسجل 7 وفيات و1345 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اصابات كورونا في الاردن تعاود الارتفاع - ارقام

"الصحة الفلسطينية": عدد إصابات "كورونا" اليومية يفوق الـ15 ألف إصابة

حماية البيانات الشخصية يعزز مكانة الأردن بالبيئة الرقمية

الاردنيون يودعون المربعانية ويستقبلون الخمسينية بمنخفضات متتالية

قطر تسجل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإصابات اليومية بكورونا في بكين عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا

هام لموظفي القطاع الخاص بشان بلاغات تأخير الدوام و العطلة

تعليق الدوام في بلدية السلط الإثنين

توجيه من الملك للديوان الملكي

الأحد، 30-01-2022 03:00 م

ووهان تثير الرعب من جديد.. فيروس نيوكوف يهدد العالم

4020fc47b00f3605489fdb8cef3f034e


الوكيل الاخباري- بعدما شهدت أول ظهور لفيروس كورونا المستجد، عادت مدينة ووهان الصينية مرة أخرى لتثير مخاوف العالم، بسبب اكتشاف العلماء سلالة جديدة للفيروس تدعى "نيوكوف".

وقال موقع "ويذر" إن مدينة ووهان أرسلت موجة صدمة جديدة في جميع أنحاء العالم، بعدما اكتشف علماؤها سلالة جديدة من فيروس كورونا تحت اسم "NeoCov".

وتشير النتائج المبكرة إلى أن لهذه السلالة القدرة على أن تكون أكثر فتكا من "كوفيد-19".

ما هو "نيوكوف"؟

ووفقا للباحثين في الصين، فإن "نيوكوف" هو سلالة جديدة من فيروس كورونا ترتبط ارتباطا وثيقا بـ"ميرس-كوف"، أي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ففي الورقة التمهيدية، التي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران والتي تم نشرها على موقع "bioRxiv"، ذكر الباحثون أن هذا الفيروس الجديد يتشارك سمات مع كل من "MERS-CoV" و"COVID-19".

ويعتقد أن "نيوكوف" يسبب معدل وفيات مرتفع مقارنة مع كوفيد-19، حيث يمكن أن يقتل في المتوسط واحدا من كل 3 أشخاص.

أين عثر على "نيوكوف"؟

اكتشف باحثون صينيون هذا النوع الجديد من فيروس كورونا بين الخفافيش في جنوب إفريقيا.

وتعتبر هذه الثدييات الطائرة مصدرا طبيعيا للعديد من فيروسات كورونا، بما فيها "كوفيد-19".

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحيوانات البرية تعدّ مصدرا لأكثر من 75 في المئة من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

غزة تسجل 7 وفيات و1345 اصابة جديدة بفيروس كورونا

61f695644c59b7367f4f9247

استئناف سياحة التطعيم في سان مارينو مع استخدام لقاح سبوتنيك لايت

4554545

قطر تسجل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

61f686c642360415ce396979

الإصابات اليومية بكورونا في بكين عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا

628217Image1

إصابة وزير الخارجية العراقية بفيروس كورونا

61f68fd5423604790627a99d

غينسبورغ: لقاح سبوتنيك لايت يوفر حماية 100٪ من أوميكرون على مدى 3 أشهر

أخبار متعلقة
61f688f14236040ddc516065

أول دولة عربية تسجل إصابة بسلالة "BA2" الفرعية من متحور أوميكرون

61e12fdc4c59b7194747d177

عارض خفي لكورونا يسمعه المريض دون سواه

61de9c924c59b7632876a4ef

منظمة الصحة العالمية تحذر من التعامل مع كورونا على أنه مرض متوطّن

61de7e6f4236047aa26eacf0

طبيب روسي يتوقع نهاية متحور أوميكرون في هذا الموعد

61de7c5842360461333dd746

الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا خلال أسبوع.. أكثر من 15 مليون أصابة في 7 أيام

2021-07-02T134358Z_292953898_RC2DCO9YL2UR_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم