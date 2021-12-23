الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 11:54 ص

17 مصاب بأوميكرون في فلسطين

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الوكيل الإخباري-قالت وزارة الصحة الفلسطينية ، إن عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" ارتفع إلى 17 حالة، وجميعهم دون أعراض شديدة.

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وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، أن الإصابات المسجلة هي لـ9 فلسطينيين قادمين من الخارج و8 مخالطين، وجميعهم داخل الحجر المنزلي، مضيفا أن الطواقم الطبية تقوم بمتابعة حالتهم الصحية.


وأوضح أن المصابين بـ "أوميكرون" هم من محافظات: طوباس (1)، بيت لحم (3)، رام الله (6)، سلفيت (2)، نابلس (1)، أريحا (4).


وناشد الشخرة الأفراد بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، والالتزام بالحجر المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة، وضرورة إجراء الفحص الطبي.

 

وفا

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