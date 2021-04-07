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الأربعاء، 07-04-2021 02:27 م

2672 إصابة

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18 وفاة، و2672 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1538 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية : "جنين 2، طولكرم 3، قلقيلية 1، نابلس 1،الخليل 4، رام الله والبيرة 1"، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 41، جنين 200، طولكرم 87، قلقيلية 36، نابلس 153، الخليل 91، رام الله والبيرة 98، ضواحي القدس 9، بيت لحم 31، سلفيت 6، أريحا والأغوار 4"، قطاع غزة 1916.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 36، جنين 147، طولكرم 85، قلقيلية 53، نابلس 308، الخليل 113، رام الله والبيرة 90، ضواحي القدس 14، بيت لحم 115، سلفيت 39، أريحا والأغوار 23"، قطاع غزة 515.


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 203 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 65 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 578 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 120772، بينهم 11620 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

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