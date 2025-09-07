أفضل كونسيلر للبشرة بعد الأربعين.. وكيفية استخدامه دون تجاعيد

الوكيل الإخباري- مع التقدم في السن، يصبح الجلد تحت العين أرق وأكثر عرضة للتجاعيد. إليكِ خطوات أساسية لاختيار وتطبيق خافي العيوب بطريقة تمنع التكتل وتُخفي الخطوط الدقيقة:

📌 خطوات استخدام الكونسيلر دون تجعيد:

رطبي جيدًا: استخدمي كريم عين يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الجلسرين.

برايمر مخصص للعين: يساعد على تنعيم الخطوط ومنع تراكم الكونسيلر.

اختاري تركيبة مرطبة وخفيفة: تجنّبي الكونسيلر السميك أو المات.

طبّقي كمية صغيرة فقط: القليل يكفي لتغطية فعّالة دون تجعيد.

استخدمي إسفنجة رطبة للمزج: لتوزيع ناعم ومظهر طبيعي.

ثبتي ببودرة ناعمة وخفيفة: باستخدام فرشاة صغيرة لتجنب الجفاف.

استخدمي مصحّح لون للهالات الداكنة: خوخي أو برتقالي حسب لون الهالة.



⭐ أفضل أنواع الكونسيلر للبشرة الناضجة:

Tarte Shape Tape Ultra Creamy: مرطب ومناسب للتجاعيد.

NARS Radiant Creamy: تغطية مشرقة لا تستقر في الخطوط.

Maybelline Instant Age Rewind: خفيف وسهل الدمج مع مكونات مضادة للشيخوخة.

IT Bye Bye Under Eye: تغطية كاملة + مكونات مقاومة للتقدم بالسن.

Bobbi Brown Instant Full Cover: ثابت وخفيف، يُناسب البشرة الحساسة.

Clinique Even Better Concealer: يعالج البقع الداكنة ويوحد لون البشرة.



💡 نصيحة أخيرة: التركيز على الترطيب واختيار تركيبات كريمية هو المفتاح لتغطية مثالية ومظهر شاب تحت العين.