أفضل كونسيلر للبشرة بعد الأربعين.. وكيفية استخدامه دون تجاعيد

الوكيل الإخباري-   مع التقدم في السن، يصبح الجلد تحت العين أرق وأكثر عرضة للتجاعيد. إليكِ خطوات أساسية لاختيار وتطبيق خافي العيوب بطريقة تمنع التكتل وتُخفي الخطوط الدقيقة:

📌 خطوات استخدام الكونسيلر دون تجعيد:
رطبي جيدًا: استخدمي كريم عين يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الجلسرين.
برايمر مخصص للعين: يساعد على تنعيم الخطوط ومنع تراكم الكونسيلر.
اختاري تركيبة مرطبة وخفيفة: تجنّبي الكونسيلر السميك أو المات.
طبّقي كمية صغيرة فقط: القليل يكفي لتغطية فعّالة دون تجعيد.
استخدمي إسفنجة رطبة للمزج: لتوزيع ناعم ومظهر طبيعي.
ثبتي ببودرة ناعمة وخفيفة: باستخدام فرشاة صغيرة لتجنب الجفاف.
استخدمي مصحّح لون للهالات الداكنة: خوخي أو برتقالي حسب لون الهالة.

⭐ أفضل أنواع الكونسيلر للبشرة الناضجة:
Tarte Shape Tape Ultra Creamy: مرطب ومناسب للتجاعيد.
NARS Radiant Creamy: تغطية مشرقة لا تستقر في الخطوط.
Maybelline Instant Age Rewind: خفيف وسهل الدمج مع مكونات مضادة للشيخوخة.
IT Bye Bye Under Eye: تغطية كاملة + مكونات مقاومة للتقدم بالسن.
Bobbi Brown Instant Full Cover: ثابت وخفيف، يُناسب البشرة الحساسة.
Clinique Even Better Concealer: يعالج البقع الداكنة ويوحد لون البشرة.

💡 نصيحة أخيرة: التركيز على الترطيب واختيار تركيبات كريمية هو المفتاح لتغطية مثالية ومظهر شاب تحت العين.

 

زهرة الخليج

 
 
