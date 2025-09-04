الخميس 2025-09-04 05:35 م
 

استقبلي سبتمبر بمكياج ساحر.. مع مستحضرات تدوم طويلاً

للفلفف
تعبيرية
 
الخميس، 04-09-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-   مع بداية الخريف، حان الوقت لتجديد حقيبة مكياجكِ بمستحضرات أكثر نعومة وثباتًا. إليكِ قائمة بأحدث وأفضل المنتجات لهذا الموسم:

💧 برايمر Hydra Prime SPF 50 – Anastasia Beverly Hills
3 في 1: برايمر، مرطب، وواقي شمس بمعامل SPF 50.
يرطّب فورًا بنسبة 57%، يخفف الخطوط في 4 أسابيع، ويمنح بشرة ناعمة دون أثر أبيض.

👁️ خافي العيوب Slip Tint Radiant – Saie
كونسيلر خفيف متعدد الاستخدامات، غني بالسكوالين وخلاصات الخيار والطماطم.
مثالي لتغطية طبيعية، وتفتيح محيط العين، دون تجعد أو تكتل.

✒️ كحل Voyeur Waterproof Gel Eyeliner – Hourglass
كحل مقاوم للماء يدوم حتى 12 ساعة، بتركيبة كريمية سهلة التطبيق وخالية من المكونات القاسية.

🍑 أحمر خدود سائل Dew – Saie
تركيبة خفيفة بلمسة ندية، غنية بخلاصة التوت وزيت زهرة الربيع، تمنح توهجًا طبيعيًا وترطيبًا فوريًا.

🎨 ظلال جفون سائلة Everlight – Asteri
سهل الاستخدام، يتحول إلى لمسة بودرية مخملية. متوفر بـ3 ألوان آسرة: Sand، Spring، Thunder.

🌞 برونزر Smooth Blur – Anastasia Beverly Hills
تركيبة جل-بودرة ناعمة تمنح دفئًا طبيعيًا غير لامع، تخفي العيوب وتوحد لون البشرة.

💋 محدد شفاه Shape & Sculpt – Hourglass
كريمي يدوم طويلاً، غني بزيت الجوجوبا، يحدد الشفاه بلون مطفي مريح وثابت.

👁️‍🗨️ ماسكارا Soulgazer – Kosas
تمنح كثافة فورية، وتزيد من نمو الرموش مع الوقت بفضل الببتيدات.
أثبتت التجارب: 97% كثافة، 60% طول بعد 6-8 أسابيع.

💦 ملمع الشفاه SHE'EN – Asteri
لمعان يشبه المرآة، بتركيبة خفيفة وغنية بـ5 زيوت مرطبة (المورينجا، التمر، اللافندر، البرغموت، اللبان) + سكوالين.

🌬️ بودرة Cloud السائبة – Kosas
تثبيت ناعم بدون تكتل، تخفي العيوب والمسام، وتمنح إشراقًا طبيعيًا.
غنية بخلاصة الخيزران والفاكهة، ومناسبة للبشرة الدهنية والمختلطة.

🎯 نصيحة أخيرة:
استبدلي المنتجات الصيفية بأخرى خريفية ذات لمسات أكثر نعومة وثباتًا، واختاري تركيبات مغذية تدوم وتناسب أجواء الموسم الجديدة.

