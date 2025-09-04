استقبلي سبتمبر بمكياج ساحر.. مع مستحضرات تدوم طويلاً

الوكيل الإخباري- مع بداية الخريف، حان الوقت لتجديد حقيبة مكياجكِ بمستحضرات أكثر نعومة وثباتًا. إليكِ قائمة بأحدث وأفضل المنتجات لهذا الموسم:



💧 برايمر Hydra Prime SPF 50 – Anastasia Beverly Hills

3 في 1: برايمر، مرطب، وواقي شمس بمعامل SPF 50.

يرطّب فورًا بنسبة 57%، يخفف الخطوط في 4 أسابيع، ويمنح بشرة ناعمة دون أثر أبيض.



👁️ خافي العيوب Slip Tint Radiant – Saie

كونسيلر خفيف متعدد الاستخدامات، غني بالسكوالين وخلاصات الخيار والطماطم.

مثالي لتغطية طبيعية، وتفتيح محيط العين، دون تجعد أو تكتل.



✒️ كحل Voyeur Waterproof Gel Eyeliner – Hourglass

كحل مقاوم للماء يدوم حتى 12 ساعة، بتركيبة كريمية سهلة التطبيق وخالية من المكونات القاسية.



🍑 أحمر خدود سائل Dew – Saie

تركيبة خفيفة بلمسة ندية، غنية بخلاصة التوت وزيت زهرة الربيع، تمنح توهجًا طبيعيًا وترطيبًا فوريًا.



🎨 ظلال جفون سائلة Everlight – Asteri

سهل الاستخدام، يتحول إلى لمسة بودرية مخملية. متوفر بـ3 ألوان آسرة: Sand، Spring، Thunder.



🌞 برونزر Smooth Blur – Anastasia Beverly Hills

تركيبة جل-بودرة ناعمة تمنح دفئًا طبيعيًا غير لامع، تخفي العيوب وتوحد لون البشرة.



💋 محدد شفاه Shape & Sculpt – Hourglass

كريمي يدوم طويلاً، غني بزيت الجوجوبا، يحدد الشفاه بلون مطفي مريح وثابت.



👁️‍🗨️ ماسكارا Soulgazer – Kosas

تمنح كثافة فورية، وتزيد من نمو الرموش مع الوقت بفضل الببتيدات.

أثبتت التجارب: 97% كثافة، 60% طول بعد 6-8 أسابيع.



💦 ملمع الشفاه SHE'EN – Asteri

لمعان يشبه المرآة، بتركيبة خفيفة وغنية بـ5 زيوت مرطبة (المورينجا، التمر، اللافندر، البرغموت، اللبان) + سكوالين.



🌬️ بودرة Cloud السائبة – Kosas

تثبيت ناعم بدون تكتل، تخفي العيوب والمسام، وتمنح إشراقًا طبيعيًا.

غنية بخلاصة الخيزران والفاكهة، ومناسبة للبشرة الدهنية والمختلطة.



🎯 نصيحة أخيرة:

استبدلي المنتجات الصيفية بأخرى خريفية ذات لمسات أكثر نعومة وثباتًا، واختاري تركيبات مغذية تدوم وتناسب أجواء الموسم الجديدة.

اضافة اعلان