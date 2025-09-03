الأربعاء 2025-09-03 03:55 م
 

11 خطأ شائع في المكياج يُفسد إطلالتك دون أن تشعري

1254
تعبيرية
 
الأربعاء، 03-09-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري- في عالم الجمال، قد تكون التفاصيل الصغيرة هي ما يصنع الفارق الكبير. فمهما كان المكياج مكلفاً أو المنتجات متقدمة، إلا أن الوقوع في بعض الأخطاء التجميلية البسيطة قد يُفسد الإطلالة بالكامل دون أن تدركي السبب.

اضافة اعلان


ومن منصات عروض الأزياء إلى الإطلالات اليومية، يبقى المكياج المتقن مرآة للذوق والرقي. لذا، من المهم أن تتعرفي على أبرز الأخطاء الشائعة في روتين المكياج، لتتجنبيها وتحافظي على مظهر طبيعي وأنيق يعكس جمالك الحقيقي بثقة.

 

رغم تطور تقنيات التجميل، لا تزال بعض الأخطاء الصغيرة تؤثر سلبًا على الإطلالة. إليك أبرزها وكيفية تجنبها:
تجربة كريم الأساس تحت إضاءة المتجر
الضوء الصناعي يغيّر اللون الحقيقي. اختبريه في ضوء النهار قبل الشراء.
اختلاف لون الوجه عن الرقبة
اختاري درجة تناسب لون الرقبة والصدر لمظهر متجانس.
تجاهل نوع البشرة عند اختيار الأساس
البشرة الدهنية تحتاج تركيبة خفيفة، بينما الجافة تحتاج ترطيباً إضافياً.
الإفراط في الهايلايتر
اكتفي بوضعه على أعلى الوجنتين وجسر الأنف.
الآيلاينر حول كامل العين
يجعل العين أصغر. استخدمي الماسكارا لتوسيع النظرة بشكل طبيعي.
الحواجب الداكنة جداً
استخدمي لونًا قريبًا من لون شعرك لرسم ناعم ومتوازن.
كونسيلر واحد لكل الاستخدامات
نوع مضيء للعين، وآخر أكثر تغطية للعيوب.
ماسكارا تسيح بسهولة
اختاري "الماسكارا الأنبوبية" المقاومة للتلطخ.
وضع البلاشر في مكان خاطئ
ضعيه على تفاحة الخد باتجاه الأعلى لمظهر شبابي.
تحديد شفاه بقلم داكن وواضح
استبدليه بخط ناعم ومموّه يخلق امتلاء طبيعي.
سوء فهم المكياج البسيط
النعومة لا تعني قلة المنتجات، بل حسن استخدامها وتوازن الألوان.

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تجربة موحدة تشمل الواجهة والتطبيقات والخدمات واتصال الأجهزة المنزلية من خلال واجهة One UI واحدة

أخبار الشركات سامسونج توسع نطاق عمل واجهة One UI لتشمل الأجهزة المنزلية وتوفر تجربة برمجية موحدة عبر مختلف الأجهزة

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف: تكرار الاعتداءات الإسرائيلية لن تزيدنا إلا تمسكا بحقنا في المسجد الأقصى

البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان.

أخبار محلية البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان

لى

تكنولوجيا خطوات بسيطة لتسريع التلفزيون الذكي إذا أصبح بطيئا

عمخ

فيديو منوع رغيف اللحم التركي الأشهر

وزير الداخلية مازن الفراية مع وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني

أخبار محلية توقيع خطة عمل بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيرتها القطرية

25

فيديو منوع نبتة تقوم بإنتاج الأكسجين بشكل مرئي

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تبدأ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع



 
 





الأكثر مشاهدة