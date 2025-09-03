11 خطأ شائع في المكياج يُفسد إطلالتك دون أن تشعري

ومن منصات عروض الأزياء إلى الإطلالات اليومية، يبقى المكياج المتقن مرآة للذوق والرقي. لذا، من المهم أن تتعرفي على أبرز الأخطاء الشائعة في روتين المكياج، لتتجنبيها وتحافظي على مظهر طبيعي وأنيق يعكس جمالك الحقيقي بثقة.
تجربة كريم الأساس تحت إضاءة المتجر
الضوء الصناعي يغيّر اللون الحقيقي. اختبريه في ضوء النهار قبل الشراء.
اختلاف لون الوجه عن الرقبة
اختاري درجة تناسب لون الرقبة والصدر لمظهر متجانس.
تجاهل نوع البشرة عند اختيار الأساس
البشرة الدهنية تحتاج تركيبة خفيفة، بينما الجافة تحتاج ترطيباً إضافياً.
الإفراط في الهايلايتر
اكتفي بوضعه على أعلى الوجنتين وجسر الأنف.
الآيلاينر حول كامل العين
يجعل العين أصغر. استخدمي الماسكارا لتوسيع النظرة بشكل طبيعي.
الحواجب الداكنة جداً
استخدمي لونًا قريبًا من لون شعرك لرسم ناعم ومتوازن.
كونسيلر واحد لكل الاستخدامات
نوع مضيء للعين، وآخر أكثر تغطية للعيوب.
ماسكارا تسيح بسهولة
اختاري "الماسكارا الأنبوبية" المقاومة للتلطخ.
وضع البلاشر في مكان خاطئ
ضعيه على تفاحة الخد باتجاه الأعلى لمظهر شبابي.
تحديد شفاه بقلم داكن وواضح
استبدليه بخط ناعم ومموّه يخلق امتلاء طبيعي.
سوء فهم المكياج البسيط
النعومة لا تعني قلة المنتجات، بل حسن استخدامها وتوازن الألوان.
