11 خطأ شائع في المكياج يُفسد إطلالتك دون أن تشعري

الوكيل الإخباري- في عالم الجمال، قد تكون التفاصيل الصغيرة هي ما يصنع الفارق الكبير. فمهما كان المكياج مكلفاً أو المنتجات متقدمة، إلا أن الوقوع في بعض الأخطاء التجميلية البسيطة قد يُفسد الإطلالة بالكامل دون أن تدركي السبب.

اضافة اعلان



ومن منصات عروض الأزياء إلى الإطلالات اليومية، يبقى المكياج المتقن مرآة للذوق والرقي. لذا، من المهم أن تتعرفي على أبرز الأخطاء الشائعة في روتين المكياج، لتتجنبيها وتحافظي على مظهر طبيعي وأنيق يعكس جمالك الحقيقي بثقة.