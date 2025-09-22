النمش.. لمسة جمالية طبيعية تتصدر صيحات الجمال بين النجمات

الوكيل الإخباري- يُعتبر النمش من السمات الطبيعية التي تضفي على الوجه جاذبية وتميزًا خاصًا، ولم يعد يُنظر إليه كعيب يجب إخفاؤه، بل أصبح جزءًا من صيحات الجمال الرائجة التي تتباهى بها النساء والنجمات العالميات.

في تصريحات خاصة لـ"هي"، أكد الماكير السينمائي حسن شعبان أن العديد من الفنانات، سواء من نجمات الزمن الجميل أو الحاليين، يطلبن رسم نمش صناعي على وجوههن لتعزيز جمالهن الطبيعي. من بينهن الفنانة سعاد حسني التي كانت تحرص على إبراز النمش باستخدام الألوان، ما يعكس انتشار هذا الأسلوب بين النجمات.



خطوات أساسية لإبراز النمش طبيعيًا

من جانبها، نصحت خبيرة التجميل نورهان صلاح بضرورة تنظيف البشرة وترطيبها جيدًا كخطوة أساسية، حيث توفر بشرة نظيفة ومرطبة سطحًا مثاليًا لإبراز النمش الطبيعي دون تشويه ملامح الوجه.

أما اختيار كريم الأساس فيجب أن يكون خفيفًا أو متوسط التغطية، مع الاكتفاء باستخدام الكونسيلر لإخفاء البقع الداكنة فقط، مع إبقاء النمش ظاهرًا ليحافظ على المظهر الطبيعي والأنيق.



البلاشر والهايلايتر.. لتناسق مثالي مع النمش

تُعتبر ألوان البلاشر الدافئة مثل الخوخي أو الوردي الفاتح مثالية لإبراز جمال ملامح الوجه بشكل متناسق مع النمش، مع وضع الهايلايتر بخفة على أعلى الخدين والأنف لإضافة توهج طبيعي يشبه إطلالات النجمات على السجادة الحمراء.



أحمر الشفاه.. اختيار اللون المناسب لإبراز النمش

الألوان الدافئة لأحمر الشفاه مثل الأحمر الداكن أو النيود الطبيعي تعزز توازن الوجه وجاذبيته، في حين يمكن اختيار الأحمر الكلاسيكي أو النبيذي لإطلالة أكثر جرأة مع الحفاظ على بساطة المكياج بشكل عام.



نصائح للحفاظ على النمش وبشرة صحية

حماية البشرة من الشمس باستخدام واقٍ بعامل حماية لا يقل عن SPF 30.

الترطيب المستمر للحفاظ على نعومة البشرة ونضارة النمش.

تجنب التقشير الكيميائي والمنتجات القوية التي تهيّج البشرة.

استخدام غسول لطيف وخالٍ من الكحول للحفاظ على توازن البشرة.

تناول أطعمة غنية بفيتامين C وE لتعزيز إشراقة البشرة.