روتين صباحي بسيط لبشرة مشرقة قبل الذهاب للعمل أو الجامعة

الوكيل الإخباري- تهتم الكثير من الفتيات ببشرتهن في الصباح لضمان إطلالة نضرة وحيوية طوال اليوم، حتى في ظل ضيق الوقت وسرعة الروتين اليومي. وبحسب ما نشره موقع stylecraze ونقله "اليوم السابع"، يمكن بخطوات بسيطة الحفاظ على إشراقة البشرة دون الحاجة لمستحضرات معقدة أو وقت طويل.





إليكِ أبرز خطوات الروتين الصباحي لبشرة مشرقة:

🔹 غسل الوجه بغسول لطيف

ابدئي يومك بغسول يناسب نوع بشرتك، لإزالة الزيوت وآثار النوم وتحضير البشرة لباقي الخطوات.

🔹 مسح الوجه بالماء البارد

يساعد على شد المسام وتحفيز الدورة الدموية، ليمنحك مظهرًا منتعشًا ومتيقظًا.

🔹 الترطيب أساسي

ضعي مرطبًا خفيفًا يمتصه الجلد سريعًا، للحفاظ على نعومة البشرة طوال اليوم.

🔹 واقي الشمس لا غنى عنه

استخدمي واقيًا شمسيًا خفيفًا وخاليًا من الزيوت خاصة للبشرة الدهنية، لحمايتها من الجفاف والبقع.

🔹 رذاذ منعش أو تونر طبيعي

لإضفاء لمسة من الانتعاش وشد البشرة بلطف، استخدمي ماء الورد أو تونر خفيف.

🔹 لمسات بسيطة للتألق

مرطب شفاه ملون أو كريم أساس خفيف كافيان لإضفاء لمسة ناعمة على بشرتك دون إثقالها.

بهذه الخطوات السريعة والبسيطة، يمكنكِ أن تبدأي يومك بإطلالة طبيعية ومشرقة تعكس حيويتك وثقتك بنفسك.



