5 مكونات تعتني بالبشرة.. في الشتاء

الوكيل الإخباري- يؤدي برد الشتاء وجفاف الهواء إلى إرهاق البشرة، ما يستدعي التركيز على الترطيب والحماية. ويُنصح باختيار مستحضرات تحتوي على:

مرطبات: مثل حمض الهيالورونيك، الغليسيرين، واليوريا.

مرممات لحاجز البشرة: السيراميدات، السكوالين، النياسيناميد، والبانتينول.

مكونات مهدئة: الألانتوين، مستخلص الشوفان، الألوفيرا.

مغذيات وحامية: زبدة الشيا، زبدة الكاكاو، فيتامين E، وأوميغا 3 و6.

مقشرات لطيفة: حمض اللاكتيك، أحماض PHA، والأنزيمات الطبيعية.

هذه المكونات تساعد على الحفاظ على بشرة صحية وناعمة خلال فصل الشتاء.