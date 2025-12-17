الأربعاء 2025-12-17 02:03 م

5 مكونات تعتني بالبشرة.. في الشتاء

تعبيرية
الأربعاء، 17-12-2025 01:15 م

الوكيل الإخباري-   يؤدي برد الشتاء وجفاف الهواء إلى إرهاق البشرة، ما يستدعي التركيز على الترطيب والحماية. ويُنصح باختيار مستحضرات تحتوي على:
مرطبات: مثل حمض الهيالورونيك، الغليسيرين، واليوريا.
مرممات لحاجز البشرة: السيراميدات، السكوالين، النياسيناميد، والبانتينول.
مكونات مهدئة: الألانتوين، مستخلص الشوفان، الألوفيرا.
مغذيات وحامية: زبدة الشيا، زبدة الكاكاو، فيتامين E، وأوميغا 3 و6.
مقشرات لطيفة: حمض اللاكتيك، أحماض PHA، والأنزيمات الطبيعية.

هذه المكونات تساعد على الحفاظ على بشرة صحية وناعمة خلال فصل الشتاء.

 

