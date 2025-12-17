5 مكونات تعتني بالبشرة.. في الشتاء

مرطبات: مثل حمض الهيالورونيك، الغليسيرين، واليوريا.
مرممات لحاجز البشرة: السيراميدات، السكوالين، النياسيناميد، والبانتينول.
مكونات مهدئة: الألانتوين، مستخلص الشوفان، الألوفيرا.
مغذيات وحامية: زبدة الشيا، زبدة الكاكاو، فيتامين E، وأوميغا 3 و6.
مقشرات لطيفة: حمض اللاكتيك، أحماض PHA، والأنزيمات الطبيعية.
هذه المكونات تساعد على الحفاظ على بشرة صحية وناعمة خلال فصل الشتاء.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل أيام قص الشعر لشهر ديسمبر 2025 لتعزيز الكثافة والطول
-
تحذير للنساء: عادات تجميلية يومية قد تُهدد صحة عينيك!
-
حبتان من الكيوي يوميًا.. سر الحفاظ على شباب البشرة
-
خل التفاح للتنحيف
-
هذه أفضل الحلول لتساقط الشعر الناتج عن نقص الحديد
-
طرق فعّالة لترطيب البشرة بعمق
-
وصفة طبيعية للشاي الأسود لإخفاء الشعر الأبيض بدون صبغات كيميائية
-
أفضل 4 سيرومات لعلاج انتفاخات تحت العين