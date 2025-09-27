خطوات أساسية للعناية بالبشرة قبل المناسبات

الوكيل الإخباري- الاستعداد للمناسبات يتطلب عناية خاصة بالبشرة للحصول على إطلالة نضرة وجذابة. باتباع بعض الخطوات البسيطة مثل استخدام غسول ومرطب خاليين من العطور، وعدم الإفراط في غسل الوجه، مع الاهتمام بشرب الماء وتناول الخضروات، يمكن الحفاظ على صحة البشرة وجمالها قبل أي مناسبة.





