خطوات أساسية للعناية بالبشرة قبل المناسبات

تجنبي المنتجات التي تحتوي على الكبريتات، الكحول، المواد الحافظة أو العطور، لأنها قد تسبب تحسس أو تلف البشرة.
- تجنب الإفراط في غسل الوجه
غسل الوجه مرتين يوميًا صباحًا وقبل النوم يكفي لإزالة الأوساخ دون الإضرار بحاجز البشرة الواقي.
- استخدام مرطب خالٍ من العطور
لمنع التهيج وردود الفعل التحسسية، يفضل اختيار مرطبات بدون عطور.
- شرب الماء وتناول الخضروات
الترطيب الداخلي مهم لنضارة البشرة، مع تقليل المشروبات الغازية وتناول الفواكه والخضروات الطازجة.
