خطوات أساسية للعناية بالبشرة قبل المناسبات

الوكيل الإخباري-   الاستعداد للمناسبات يتطلب عناية خاصة بالبشرة للحصول على إطلالة نضرة وجذابة. باتباع بعض الخطوات البسيطة مثل استخدام غسول ومرطب خاليين من العطور، وعدم الإفراط في غسل الوجه، مع الاهتمام بشرب الماء وتناول الخضروات، يمكن الحفاظ على صحة البشرة وجمالها قبل أي مناسبة.

- استخدام غسول لطيف وخالي من العطور
تجنبي المنتجات التي تحتوي على الكبريتات، الكحول، المواد الحافظة أو العطور، لأنها قد تسبب تحسس أو تلف البشرة.
- تجنب الإفراط في غسل الوجه
غسل الوجه مرتين يوميًا صباحًا وقبل النوم يكفي لإزالة الأوساخ دون الإضرار بحاجز البشرة الواقي.
- استخدام مرطب خالٍ من العطور
لمنع التهيج وردود الفعل التحسسية، يفضل اختيار مرطبات بدون عطور.
- شرب الماء وتناول الخضروات
الترطيب الداخلي مهم لنضارة البشرة، مع تقليل المشروبات الغازية وتناول الفواكه والخضروات الطازجة.

 

 

 
 
