طبيب يحذر من 4 منتجات شائعة تضر البشرة

الوكيل الإخباري-   حذّر الدكتور سينا غديري، استشاري الأمراض الجلدية ومؤسس شركة "سيناسثيتكس"، من استخدام 4 منتجات متداولة تضر البشرة وتسبب التهابات ومشاكل جلدية مزمنة.

وفي حديث لصحيفة "دايلي ميل"، أوضح أن هذه المنتجات تشمل:
مقشر المشمش (سانت آيفز): قد يسبب تمزقات دقيقة في الجلد بسبب خشونة الجزيئات.
فرشاة تنظيف الوجه: تضر البشرة الحساسة وقد تفاقم حب الشباب والوردية.
شرائط إزالة الرؤوس السوداء: تزيل الطبقة السطحية من الجلد وتؤدي لتلف الشعيرات الدموية.
مناديل إزالة المكياج: تحتوي على مواد مهيجة وتترك رواسب تسرّع علامات الشيخوخة.


ونصح باستخدام منظفات ومقشرات لطيفة، وتجنّب المنتجات التي تؤذي حاجز البشرة الطبيعي.

 

لبنان 24

 
 
