طبيب يحذر من 4 منتجات شائعة تضر البشرة

مقشر المشمش (سانت آيفز): قد يسبب تمزقات دقيقة في الجلد بسبب خشونة الجزيئات.
فرشاة تنظيف الوجه: تضر البشرة الحساسة وقد تفاقم حب الشباب والوردية.
شرائط إزالة الرؤوس السوداء: تزيل الطبقة السطحية من الجلد وتؤدي لتلف الشعيرات الدموية.
مناديل إزالة المكياج: تحتوي على مواد مهيجة وتترك رواسب تسرّع علامات الشيخوخة.
ونصح باستخدام منظفات ومقشرات لطيفة، وتجنّب المنتجات التي تؤذي حاجز البشرة الطبيعي.
