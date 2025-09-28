طبيب يحذر من 4 منتجات شائعة تضر البشرة

الوكيل الإخباري- حذّر الدكتور سينا غديري، استشاري الأمراض الجلدية ومؤسس شركة "سيناسثيتكس"، من استخدام 4 منتجات متداولة تضر البشرة وتسبب التهابات ومشاكل جلدية مزمنة.

وفي حديث لصحيفة "دايلي ميل"، أوضح أن هذه المنتجات تشمل:

مقشر المشمش (سانت آيفز): قد يسبب تمزقات دقيقة في الجلد بسبب خشونة الجزيئات.

فرشاة تنظيف الوجه: تضر البشرة الحساسة وقد تفاقم حب الشباب والوردية.

شرائط إزالة الرؤوس السوداء: تزيل الطبقة السطحية من الجلد وتؤدي لتلف الشعيرات الدموية.

مناديل إزالة المكياج: تحتوي على مواد مهيجة وتترك رواسب تسرّع علامات الشيخوخة.



ونصح باستخدام منظفات ومقشرات لطيفة، وتجنّب المنتجات التي تؤذي حاجز البشرة الطبيعي.