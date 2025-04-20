كيف تحافظين على شباب بشرتك بعد سن الثلاثين؟

الوكيل الإخباري- مع التقدم في العمر تبدأ بعض علامات الشيخوخة بالظهور تدريجياً، لكن يمكن تأخيرها والحد منها عبر روتين عناية بسيط وفعّال يبدأ من سن الثلاثين.

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الخطوة الأولى هي الوقاية من الشمس، باستخدام واقٍ شمسي واسع الطيف يومياً، لأنه يحمي من التجاعيد والتصبغات.

ويقول د. ديفيد لورتشر، أخصائي الجلدية، إن أبرز التغيرات تبدأ في الثلاثينيات بسبب تباطؤ إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى التجاعيد والترهل.



لذلك، يُنصح باستخدام مكونات فعالة مثل:

الريتينويد: لتحفيز الكولاجين، تقليل التجاعيد، ومحاربة حب الشباب.

فيتامين سي الموضعي: لتفتيح البشرة، تنعيمها، وتحسين مرونتها.



لكن يجب الحذر من حساسية الضوء مع استخدام الريتينويد، لذا من الضروري استخدام واقي شمسي يومي.