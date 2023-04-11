اصنعي مرطباً للبشرة الجافة بنفسكِ.. إليكِ الطريقة

الوكيل الاخباري - في بعض الأحيان، يكون من الصعب على البشرة الجافة الاحتفاظ بمستويات الترطيب حتى بعد وضع طبقات من منتجات الترطيب، لكن يمكنكِ تخصيص منتجكِ، وإعداد مرطب منزلي الصنع، يناسب ما تحتاجه بشرتكِ.



وأفضل جزء في الوصفات المنزلية هو أنها سهلة التحضير وفعالة من حيث التكلفة، ويمكنكِ تجربة مجموعة متنوعة من المكونات الطبيعية المرطبة، لمعرفة ما يناسبكِ إذا كنتِ ترغبين في تجربتها.. جربي الوصفات المرطبة السهلة للبشرة الجافة.



أفضل الوصفات المنزلية للبشرة الجافة:





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1. مرطب زبدة الشيا:



ما تحتاجين إليه:



· ½ كوب من زبدة الشيا.



· 6 - 7 قطرات من زيت نبق البحر.



· 6 - 7 قطرات من زيت بذور ثمر الورد.



· 6 - 7 قطرات من زيت إبرة الراعي.



· ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو.



طريقة التحضير:



· قومي بإذابة زبدة الشيا.



· أضيفي زيت الأفوكادو، واخلطيه.



· أضيفي الزيوت الأساسية، واخفقي الخليط جيداً، حتى يصبح لديك نسيج دسم.



· احفظي المزيد في وعاء زجاجي، واستخدميه ككريم يومي للوجه.



كيف يعمل هذا الكريم؟



زيت نبق البحر فعال للغاية في علاج الإكزيما، ويهدئ البشرة الجافة والحكة، وبذور ثمر الورد، وزيوت إبرة الراعي والأفوكادو لها تأثير مهدئ بنفس القدر على بشرتكِ الجافة، بينما تحافظ زبدة الشيا على ترطيبها وتغذيتها.



2 . مرطب الأرغان:



ما تحتاجين إليه:



· ½ كوب من زيت الأرغان.



· ½ ملعقة صغيرة من زيت الإيمو.



· 4 - 6 قطرات من الزيت العطري.



طريقة التحضير:



· خذي عبوة زجاجية، واسكبي زيت الأرغان فيها.



· أضيفي الزيوت الأخرى إلى زيت الأرغان، واخلطيها جيداً.



· استخدمي المزيج لتدليك بشرتكِ.



كيف يعمل هذا الكريم؟



زيت الأرغان خفيف ومناسب لتهدئة البشرة الجافة، وزيت الإيمو مُطرٍّ طبيعي، يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في بشرتكِ، ويشفيها من الداخل، بينما الزيوت الأساسية العطرية لها تأثير شفاء عام، خاصة للبشرة الجافة والحساسة.

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