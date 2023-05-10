لفقدان الوزن.. جربي هذه الأطعمة الغذائية للحد من الجوع

الوكيل الاخباري - فقدان الوزن له علاقة كبيرة بما نأكله، ومن الأفضل الابتعاد عن بعض الأطعمة غير الصحية المفضلة لدينا، بما في ذلك الوجبات السريعة والأطعمة القائمة على السكر، ولكن إذا كنتِ من عشاق الطعام، فقد يكون من الصعب عليك كبح جماح رغباتكِ.



في مثل هذه الحالة، من الأهمية تضمين الأطعمة الصحية واللذيذة حتى تتمكني من المساعدة على إدارة الوزن والحد من الرغبة الشديدة منذ البداية، وذلك يكون من خلال استبدال بعض الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن والحد من الجوع. إليكِ مجموعات غذائية يمكن تناولها كوجبات خفيفة أثناء رحلة إنقاص الوزن.





جربي هذه الأطعمة الغذائية



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1 . التفاح وزبدة الفول السوداني



الجمع بين التفاح وزبدة الفول السوداني من الخيارات الخفيفة المفضلة للمهووسين بالحميات الغذائية واللياقة البدنية، نظراً لأنه يقدم النكهة الحلوة مع المزايا الصحية.



التفاح يحتوي على كمية كبيرة من الألياف، بينما الفول السوداني يوفر أيضاً كمية من الألياف والبروتين النباتي، بالإضافة إلى الدهون الصحية، كل هذه العناصر الغذائية تجعل هذا خياراً صحياً للوجبات الخفيفة.



2 . الجبن والفواكه



يعتبر الجبن من أفضل مصدر البروتين، خاصة الأنواع الصحية منها، لذلك عندما يتم إقرانها بالفواكه الغنية بالألياف، يقدم لكِ مزيجاً رائعاً كوجبة خفيفة مشبعة وذات مذاق مميز، ويساعدكِ على إنقاص الوزن أيضاً بسبب قلة السعرات الحرارية.



3 . بودنغ الشيا مع الفول السوداني



يمكن إعداد وجبة الإفطار بشكل أفضل مع بودنغ الشيا المكونة من بذور الشيا الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين النباتي والألياف .



لصنع بودنغ الشيا، اخلطي 15 جراماً من بذور الشيا المنقوعة طوال الليل مع 1/4 كوب من الحليب الخالي من الدهون، ثم اخلطيها مع ½ ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني وملعقة صغيرة من العسل و ½ كوب من التوت، وأعيدي تبريده لمدة ساعة.





4.الأفوكادو وخل التفاح



ما الذي يمكن أن يكون أكثر مثالية للغمس الكريمي والمغذي من الأفوكادو؟ لتحضير هذا الغمس، يجب عليكِ إضافة ملعقة واحدة من خل التفاح وبعض الأعشاب إلى الأفوكادو، حيث سيساعد الطعم الكريمي والمنعش للأفوكادو على إنقاص الوزن من خلال تحقيق التوازن بين رغبتك الشديدة، بالإضافة إلى الفوائد الصحية بسبب محتواه العالي من الألياف والدهون الصحية العالية.



5.الشوكولاتة الداكنة



تعد رقائق الشوكولاتة الداكنة الخالية من الدهون، من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكنكِ اعتمادها في رحلتكِ لخسارة الوزن، مع الحفاظ على المذاق الحلو.

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