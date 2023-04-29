لبشرة صحية.. تفادي ارتكاب هذه الأخطاء أثناء غسل وجهك

الوكيل الاخباري - غسل الوجه أمر نفعله يومياً من دون مجهود أو اهتمام بالغ، فهو يعتبر طريقة لإيقاظنا، وتعزيز جسمنا بدفعة من الطاقة بعد ليلة نوم جيدة، لكن هل تعلمين أن طريقة غسل وجهك يمكن أن تؤدي إلى إتلاف البشرة؟

نعم، فالأمر لا يتعلق باستخدام منتجات العناية بالبشرة المناسبة فحسب، وإنما أيضاً بكيفية غسل وجهكِ، وعدد المرات التي تقومين فيها بذلك.

دعينا نكشف لكِ عن أخطاء غسل الوجه، التي تميل النساء إلى ارتكابها، وفقاً للخبراء.



أخطاء غسل الوجه الشائعة:

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قد تنظفين وجهكِ مرة واحدة في الصباح ومرة في الليل، وإذا كنتِ في الهواء الطلق وتعرضتِ للكثير من التلوث، فقد تضطرين إلى غسله مرة ثالثة لإزالة كل الأوساخ والعرق، بينما غسل الوجه أكثر من ثلاث مرات في اليوم حتى لو كانت لديكِ بشرة دهنية سيزيل الرطوبة من بشرتكِ، كما أنه سيضر طبقة حاجز الجلد، ما يجعل الجلد أكثر حساسية.



بصرف النظر عن الإفراط في الغسيل، فإن الأخطاء الأخرى هي:

1 . استخدام الماء الساخن:

يمكن للماء الساخن أن يجرد الجلد من زيوته الطبيعية، ويسبب الجفاف والتهيج والاحمرار، ومن الأفضل استخدام الماء الفاتر أو البارد أثناء غسل وجهك.



2 . استخدام المناديل المبللة:

غالباً تحتوي المناديل المبللة على مواد كيميائية، مثل: المواد الحافظة والعطور والمواد الخافضة للتوتر السطحي، التي يمكن أن تكون مزعجة للبشرة. وقد يكون لديكِ تهيج الجلد وعدم الراحة إذا كنتِ تستخدمين مناديل مبللة لتنظيف الأوساخ من وجهكِ.



وعلى الرغم من أن المناديل المبللة قد توفر شعوراً مؤقتاً بالنظافة، فإنها قد لا تزيل جميع الأوساخ والزيوت والحطام من الجلد بشكل فعال، وبالتالي يمكن أن تؤدي الأوساخ والزيوت المتبقية إلى سد مسامكِ وربما تسرع من ظهور الحبوب والبثور.



3 . استخدام الصابون أو المنظف الخطأ:

يمكن أن يسبب استخدام الصابون أو المنظف القاسي أو الجاف جداً لنوع بشرتكِ مرة أخرى تهيجاً أو جفافاً أو التهاباً. ومن المهم اختيار غسول الوجه المناسب لنوع بشرتكِ، سواء كانت جافة أو دهنية أو مركبة أو حساسة.



4 . استخدام الأيدي أو المناشف القذرة:

غسل وجهكِ بأيدٍ متسخة، أو استخدام منشفة قذرة لتجفيف وجهكِ يمكن أن ينقلا البكتيريا والأوساخ والزيوت إلى بشرتكِ، ما يؤدي إلى الإصابة بالتهابات أو بثور. تأكدي دائماً من غسل يديكِ قبل لمس وجهكِ، واستخدام منشفة نظيفة أو منديل جديد لتجفيف وجهكِ.



5 . فرك وجهك بقوة شديدة:

يمكن أن يسبب فرك وجهك بقوة شديدة إلى تهيج واحمرار وحساسية، لذا من الأفضل استخدام حركات دائرية لطيفة مع راحة يدكِ، أو أطراف أصابعكِ أثناء غسل وجهكِ.



6 . إهمال شطف الوجه جيداً:

إذا لم تشطفي وجهكِ جيداً، فيمكنكِ ترك بقايا من المنظف، ويمكن أن يسد المسام ويسبب التهيج، تأكدي من شطف وجهكِ جيداً بالماء، لإزالة جميع آثار المنظف.



7 . استخدام المقشرات القاسية بشكل متكرر:

تقشير بشرتكِ مهم لإزالة خلايا الجلد الميتة وإزالة انسداد المسام، ولكن استخدام المقشرات القاسية بشكل متكرر جداً يمكن أن يسبب تهيج الجلد وجفافه، لذا يوصى بتقشير ما لا يزيد عن مرة أو مرتين في الأسبوع، واختيار مقشر لطيف يناسب نوع بشرتكِ.

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