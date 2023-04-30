هذا الخطأ يدمر طول عمر الشعر المصبوغ بالأحمر

الوكيل الاخباري - ليس هناك من ينكر جمالية الشعر المصبوغ بالأحمر، واللمسة اللافتة التي يقدمها لمظهرك، خاصةً إذا تم إتقانه، حيث شوهدت العديدات من النجمات، مثل: كيندال جينر وباربي فيريرا وصوفي تيرنر، بشعرٍ أحمر في مرحلةٍ ما من حياتهن، ما يدل على أنه يمكن لأي سيدة أن تختار هذا اللون لصباغة شعرها.



وهناك العديد من درجات الأحمر، التي يمكنكِ الاختيار من بينها، من الأحمر النحاسي إلى الأحمر القرمزي. على سبيل المثال، إذا كنتِ تفكرين في إجراء تغيير جذري على مظهرك، فإن اللون القرمزي سيعزز ثقتك بنفسك.





لكن اختيار اللون الأحمر ودرجاته لصباغة شعركِ به، يحتاج الكثير منكِ للمحافظة على لمعانه وجودته، ومنعه من التلاشي بسرعةٍ كبيرة، لذا من المهم معرفة كيفية العناية بشعرك الأحمر قبل اعتماده.



أخطاء لا ترتكبيها عند اختيار اللون الأحمر لشعرك:



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عندما تقومين بصبغ شعرك بهذا اللون، فإن أول ما يجب عليكِ فعله هو تجنب غسله على الفور أو اليوم التالي، إذ يقول خبراء تصفيف الشعر إن هذا الأمر سيجعل اللون يتلاشى، وحتى إن شعرتِ بأن شعركِ يحتاج إلى غسل، أو كنتِ ترغبين في تصفيفه بشكل مختلف، قاومي تلك الرغبة من أجل أن تضمني الحصول على نتائج طويلة الأمد.



وليس هذا الأمر الوحيد الذي عليكِ تجنبه، إذ إن عليكِ أيضاً تجنب استخدام الماء الساخن أثناء غسله، فالماء الساخن يعمل أيضاً على تلاشي اللون بسرعةٍ أكبر، وبدلاً من ذلك استخدمي الماء البارد الذي سيمنحكِ شعرك عمراً أطول، كما يجب عليكِ استخدام الشامبو الجاف، للحفاظ على لون شعركِ الأحمر منتعشاً ورائعاً.



وللحصول على نتائج رائعة، تجنبي صباغة هذا اللون في المنزل، واذهبي إلى صالون محترف، حيث إنه ليس من السهل الحصول على درجات اللون الأحمر النابض بالحياة.





نصائح للمحافظة على الشعر الأحمر:



إن اتباع روتين عنايةٍ بالشعر الأحمر يُعد أمراً ضرورياً للحفاظ على اللون، لذلك وللحفاظ على خصلات شعرك الحمراء، استخدمي شامبو وبلسم ثنائياً لترسيب اللون، مصممين للشعر المصبوغ، حيث سيحافظ هذا على لون شعرك نابضًا بالحياة لأطول فترة ممكنة، ويقلل اللون النحاسي.



كما يمكنكِ الحفاظ على اللون لامعاً، من خلال استخدام قناع حماية مصمم للشعر الأحمر، إذ إنه من خلال تحسين لمعان شعرك، ستعززين اللون، وستكونين قادرة على الحفاظ عليه لفترة أطول بين زيارات الصالون.

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