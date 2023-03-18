أسرار جمال صينية يمكنكِ اتباعها.. تعرفي إليها

الوكيل الاخباري - تمتلك النساء الصينيات بشرة رائعة لا تشوبها شائبة، ما يدفع الكثيرات للتعرف أكثر إلى أسرار الجمال الصينية، والحيل التي تتبعها هؤلاء النساء للحفاظ على جمالهن طوال العمر.



لا يمكن أن يعزى كل شيء إلى علم الوراثة، إذ تشكل طقوس وعلاجات العناية بالبشرة المتعددة أسلوب حياة المرأة الصينية، ومعظمها طرق طبيعية للعناية بالبشرة والشعر، يتم نقلها عبر أجيال من النساء الصينيات.



أسرار الجمال الصينية

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1 . تجديد شباب الجلد:

لتجديد شباب البشرة، تستخدم النساء الصينيات مسحوق اللؤلؤ، إذ إنهن يعددن قناع الوجه للبشرة المتوهجة.



ويتكون مسحوق اللؤلؤ الصيني الشهير من قشرة المحار المخلوط مع العسل وصفار البيض، هذا الخليط عند وضعه على الوجه لا يساعد فقط على تقليل الالتهاب، لكن أيضاً يهدئ تهيج الجلد، ويساعد على تجديد خلاياه.



2 . بشرة شابة:

الشاي الأخضر غني بالكاتشين، إذ إنه مضاد للأكسدة، وله خصائص مضادة للشيخوخة، كما يقوي الجهاز المناعي من أجل طول العمر والصحة.



ومن المهم للغاية نقع الشاي الأخضر، صبي الماء الساخن على الشاي، واتركيه ينقع لمدة 2-3 دقائق، واستمتعي بمشروبك الصحي، ويمكنكِ إضافة العسل والليمون لجعله أكثر استساغة.



3 . بشرة مشرقة:

تشتهر النساء الصينيات ببشرتهن التي لا تشوبها شائبة والمضيئة، لتحقيق هذا التوهج الشبابي، استخدمي عجينة من الأعشاب.



استخدمي عجينة من أوراق النعناع، وضعيها على وجهكِ لتفتيح البشرة على الفور.



4 . خلطات طبيعية:

تستخدم النساء الصينيات الخلطات الطبيعية لتعزيز جمالهن، ومن أشهر الوصفات التي تعتمدها المرأة الصينية ماء الأرز، لتنعيم بشرتهن وتعزيز جمالهن.



ما عليك سوى نقع الأرز في وعاء من الماء وتحريكه جيداً، حتى يصبح الماء أبيض حليبياً، احفظي هذه المياه في الثلاجة، واستخدميها كتونر مع قطنة.



ملحوظة: يمكن تخزين هذه المياه لمدة تصل إلى 3-4 أيام، ثم يجب استبدالها.



5 . تقليل التجاعيد:

الجمال الصيني مشهور بالبشرة الناعمة والنضرة، إذ إنهن يصنعن أقنعة الوجه من بياض البيض للحفاظ على بشرة الوجه متوهجة ومتوترة، وبياض البيض قابض ويؤدي إلى بشرة أكثر ثباتاً.



ضعي بياض البيض واتركيه يجف على بشرتكِ، ثم اشطفيه بعد 20 دقيقة باستخدام الماء البارد.



6 . التخلص من الوجه المنتفخ:

تؤمن النساء الصينيات إيماناً راسخاً بإعطاء أجزاء أجسامهن تدليكاً جيداً لتعزيز الدورة الدموية، ويحظى تدليك الوجه بشعبية كبيرة في الثقافة الصينية للحد من الانتفاخ وتعزيز تجدد الخلايا.



يمكنك استخدام الخطوات التالية كدليل:

· ابدئي من الأذن، وتحركي نحو الترقوة.

· افركي لأعلى بحركة دائرية، وتجنبي سحب بشرتكِ وتمديدها.

· انتقلي إلى ذقنكِ وعظم فككِ.

· قومي بتغطية المنطقة بأكملها بحركات تصاعدية، لا تسحبي أبداً لأسفل.

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