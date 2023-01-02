ألم الظهر بعد الولادة سيختفي تماماً بهذه الخطوات

الوكيل الاخباري - تهانينا على وصول طفلك الصغير! يمكننا أن نفهم تماماً الفرح والإثارة اللذين تشعرين بهما الآن لكن انتظري إلى جانب كل هذه السعادة هناك شيء آخر قد تحتاجه الأمهات الجدد للاستعداد لألم الظهر بعد الولادة.

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إذا كنت تفكرين بالاستمرار لماذا يؤلم ظهري كثيرًا؟ لا تقلقي! سنساعدك على فهم أسباب آلام الظهر بعد الولادة وطرق التعامل معها.



نصائح للتخلص من الم الظهر بعد الولادة







فيما يلي بعض الطرق السريعة والسهلة للتعامل مع آلام الظهر



المشي



على الرغم من أن التحرك مع آلام الظهر قد يكون آخر ما يدور في ذهنك. لكن المشي هو أسلم تمرين. يمكنك البدء فورًا بعد الولادة الطبيعية أو حتى بعد الولادة القيصرية. يمكنك أيضًا اختيار اليوغا لتقوية عضلاتك المتوترة.



ابدئي بميل الحوض



استشيري طبيبك حول آلام الظهر ، وإذا أوصى ذلك ، يمكنك البدء بإمالة الحوض. إليك كيفية القيام بإمالة الحوض.



استلقي على ظهرك على الأرض مع ثني ركبتيك



حافظي على قدميك منبسطة على الأرض



شدي عضلات بطنك واثني حوضك قليلاً



انتظري لمدة 10 ثوان



كرري ذلك 10 مرات



إذا كان هناك شعور بعدم الراحة ، فتوقفي على الفور. أيضا ، إذا كنت قد أجريت ولادة قيصرية ، فقد تضطرين إلى الانتظار لمدة ستة أسابيع على الأقل لبدء هذا التمرين.



حافظي على وزن الجسم الطبيعي



حاولي العودة إلى وزنك الطبيعي بعد شهر من الولادة، النظام الغذائي الصحيح مهم جداً بعد الحمل. سيساعد هذا في الحفاظ على وزن مثالي.



النوم مع وسادة الركبة



خذي وسادة بين الركبتين لمحاذاة الوركين أثناء النوم، سيمنع هذا الألم من إزعاج نومك.



توقفي عن رفع أشياء ثقيلة



لا ترفعي أشياء ثقيلة بعد الولادة ، لأن ذلك قد يضغط بشدة على عضلات ظهرك ومفاصلك ، ويمكن أن يزيد من تفاقم الألم.



خصصي وقتا للراحة



بغض النظر عن مدى نشاطك ، فقد حان الوقت لإعطاء جسمك بعض الراحة.



احملي طفلك بشكل صحيح



تجنبي حمل طفلك على أحد الفخذين لفترات طويلة ، حيث يمكن أن يزيد الضغط على عضلات الظهر.

قولي "لا" للكعوب العالية



فقط توقفي عن ارتداء الكعب العالي لبضعة أشهر بعد الولادة.



قولي "نعم" لحمامات الماء الدافئ



تجنبي الاستحمام بالماء البارد ، حيث يمكن أن يجهد العضلات ، ويجعل آلام الظهر أكثر حدة. بعد الولادة ، سيؤدي أخذ حمامات الماء الدافئ إلى إرخاء عضلاتك المتوترة.

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