أيهما الأفضل لشعرك.. الوسادة الساتان أم الحرير ؟

الوكيل الاخباري - إذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً أو قصيراً، فمن المحتمل أنك سمعت أن غطاء الوسادة الخاص بك قد يحدث فرقاً في شكل شعرك بعد ليلة نوم هانئة.

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وأشارت مجلة "كوزموبوليتان" إلى أن غطاء الوسادة الحريري أو الساتان أفضل لشعرك من غطاء الوسادة القطنية.



وقال المصمم الشهير جين أتكين: "يمتص القطن الرطوبة، بينما يحتفظ بها الحرير، لذلك عندما تستلقين على وسادة من الحرير أو الساتان، يتم الحفاظ على الزيوت في خصلات شعرك بدلاً من امتصاصها، ما يترك شعرك متغذياً، بدلاً من أن يكون جافاً، لهذا تُعد الوسادة الحرير أو الساتان مفيدة بشكل خاص للفتيات اللاتي يعانين تساقط الشعر، أو ذوات الشعر الخشن والمجعد".



ربما قيل لك إنك بحاجة إلى تجربة غطاء وسادة حريري، أو ربما سمعت أن الساتان هو الأفضل للحفاظ على خصلات شعرك، بينما يمكن أن تؤدي كلتا المادتين إلى تحسين حالة شعرك، لكن أيتهما أفضل؟ هل هو الحرير أم الساتان؟ قد تندهشين عندما تكتشفين أن الحرير هو ألياف بروتينية طبيعية قابلة للنسج على شكل منسوجات، ويتم الحصول على الحرير من شرانق دودة القز، أما الساتان فهو نسيخ فاخر على عكس الحرير.



في الواقع، في وقت ما، كانت تتم صناعة الساتان من الحرير. ومع ذلك، فإن الساتان الآن يُصنع أحياناً من نسيج اصطناعي أو أنواع أخرى من الأقمشة.



إليكِ كيفية الاختيار بين وسادات الساتان والحرير:







إذا كنت تواجهين مشاكل في شعرك، فقد ترغبين في الحصول على غطاء وسادة جديد، ووفقاً لأخصائية علم الشعر شيريل بيرغامي، فإن "الوسائد القطنية أو الأوشحة تمتص الزيوت الطبيعية وتترك الشعر جافاً وهشاً، وإذا كنت تعانين هذه المشكلة، فيمكنك تجربة مادة مختلفة للنوم عليها".



وقالت مصففة الشعر بريدجيت هيل: "الحرير مفيد للشعر؛ لأنه نسيج يسمح بمرور الهواء، ولا يعيق الدورة الدموية، ويمنع الرطوبة والتعرق الليلي من التعلق بجذور الشعر، كما أنه يساعد على تقليل الاحتكاك بين ألياف الشعر والقطن، ويساعد في الحفاظ على لمعان طبيعي وشعر صحى ومصفف".



ومن المثير للاهتمام أن الساتان يوفر نفس النوع من الفوائد للشعر، إذ أوضحت هيل: "الساتان أكثر لطفاً، حيث يتحرك مع الشعر، ما يقلل الاحتكاك بين ألياف الشعر وغطاء الوسادة أو السطح".



ومع ذلك، هناك اختلاف واحد كبير بين كلتا المادتين؛ فالساتان عادة يكون بأسعار معقولة وأسهل في التنظيف.



وفي النهاية، يعود الاختيار بين غطاء من الحرير أو الساتان للوسادة إلى قدرتك المالية على التعامل في تنظيف كل منهما. لهذا، حان الوقت للتخلي عن غطاء وسادتك القطني، والحصول على غطاء حريري، أو من الساتان، للحصول على خصلات شعر ناعمة وصحية.

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