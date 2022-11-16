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الأربعاء، 16-11-2022 04:13 م

استغني عن الماسكارا وجربي خلطات تكثيف الرموش

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الوكيل الإخباري - هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يفقدون رموشاً أكثر من المتوسط. أي بين رمش أو خمسة رموش في كل يوم، فقد يشير تساقط الرموش إلى تسبب المكياج في ذلك أو التهاب الجفون وغيرهما من الأمراض. حسناً بعيداً عن أسباب تساقط الرموش سنعيطك وصفات طبيعية تعطيك مظهراً كثيفاً وطبيعياً يغنيك عن الماسكارا.

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زيت الخروع لتطويل الرموش

سوف تحتاجين إلى ملعقة صغيرة من زيت الخروع المعصور على البارد وبعض قطع القطن. قبل وضع زيت الخروع ، نظفي رموشك جيدًا بالماء وجففيها بمنظف معتدل. اغمسي قطعة القطن في زيت الخروع المعصور على البارد وضعيها على طول خطي الرموش العلوية والسفلية. تجنبي دخول الزيت في عينيك. احتفظي بالزيت طوال الليل واغسليه في صباح اليوم التالي.

زيت جوز الهند لتطويل الرموش

ستحتاجين إلى ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند المضغوط على البارد ومجموعة من أعواد القطن. قبل وضع الزيت ، نظفي رموشك بالماء والصابون المعتدل قبل التربيت عليها لتجفيفها. اغمسي قطعة قطن في زيت جوز الهند وضعيها على طول خطوط الرموش العلوية والسفلية. تجنبي دخول الزيت في عينيك. اتركي الزيت طوال الليل. اشطفيه في صباح اليوم التالي.

الشاي الأخضر لتطويل الرموش

ستحتاجين إلى ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر أو كيس شاي واحد وكوب من الماء الساخن. اخلطي المكونين واتركيهم لمدة 5-10 دقائق. صفي السائل. يمكنك أيضًا تبريد الشاي وتطبيقه موضعيًا على خطوط الرموش العلوية والسفلية باستخدام قطعة قطن كرري العملية مرة واحدة يومياً.

 

 

 

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