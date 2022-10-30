الوكيل الإخباري - أبرز الأفكار لتطويل الرموش في المنزل بمكونات طبيعية. تعد الرموش الطويلة حلم كل إمرأة وذلك لزيادة جاذبية عيونها ولإضافة السحر على إطلالتها. فالرموش مثل أي جزء في جسم الإنسان، بحاجة إلى العناية لذلك تبحث بعض النساء عن أسهل طرق لجعل رموشها تبدو طويلة ومنها عن طريق تركيب رموش إصطناعية ولكن هذه الطريقة قد تسبب بعض الأضرار للرموش، في حين انه هناك الوصفات الطبيعية مثل تطبيق قشر الليمون على رموشك ما يمنحها طول وكثافة من دون أي عوارض جانبية، فإليك أبرز الأفكار لتطويل الرموش في المنزل بمكونات طبيعية.

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تطويل الرموش بالطرق الطبيعية





يمكنك تطويل الرموش بالطرق الطبيعية عن طريق تطبيق وخلط بعض المكونات المنزلية مع بعضها البعض للحصول على نتائج فعالة وسريعة من دون أي عوارض جانبية. فقشر الليمون قد يكون واحدا من هذه الطرق التي لها نتائج فعالة على الرموش.





نصائح يومية لجعل الرموش طويلة



تجنبي استعمال الرموش الاصطناعية بشكل مبالغ؛ لأنّها تضرّ بالرموش الطبيعية وتقلّل من كثافتها. فالرموش الإصطناعية قد تتسبب بإلتهاب في الجفن واحمرارها، وآلام في العين.



شرب كميات كبيرة من الماء يساعد على إبقاء الرموش رطبة لتجنب جفافها وتساقطها.



تناول الأطعمة الصحية، وذلك لأن الرموش مثل الشعر بحاجة إلى أطعمة صحية مغذية يساعد على تغذية الرموش.



إزالة مكياج الرموش قبل الذهاب إلى النوم، لأن عدم إزالة المكياج عن الرموش، يؤدي إلى تساقط الشعر.



الحد من استعمال مستحضرات التجميل الخاصّة بالرموش، لأنها قد تضر بشعر الرموش.



تدليك الجفن بشكل يومي باستخدام بضعة نقاط من الفازلين؛ فذلك يعزز نمو بصيلات الرموش.



فوائد قشر الليمون لشعر الرموش

لقشر الليمون فوائد كثيرة على الشعر، لذلك فإن تطبيقها على الرموش يمنح رموشك الطول والكثافة. تحتوي قشور الليمون على الفيتامينات A وB وC، وعلى حمض الفوليك وعلى عناصر غذائيّة أخرى تساهم في تعزيز نموّ الرموش وتكثيفها. كما يعد قشر الليمون غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تعزيز الدورة الدموية مما يؤدي لتطويل الشعر. ونظرا لغناه بفيتامين سي، فقشر الليمون يعزز من إنتاج الكولاجين ويساعد على التخفيف من تساقط الرموش.





خلطة قشر الليمون مع زيت الزيتون



قشر الليمون لتطويل الرموش يتضمن خلط زيت الزيتون مع قشر الليمون. فزيت الزيتون يحتوي على مواد تساهم بتطويل الرموش و ترطيبها كما تمنعها من التساقط والتلف وبالتالي تساعد على نمو شعر جديد. فضعي ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت الخروع في وعاء ثم قطعي قشر الليمون إلى قطع صغيرة وقومي بنقعها في الزيت لمدة 2-3 أيام. بعدها طبقي المكونات على رموشك بواسطة فرشاة مسكارة نظيفة واتركيها لليوم التالي. ومع تكرار هذه الوصفة بشكل يومي، أي كل ليلة قبل النوم يمكنك الحصول على رموش طويلة وكثيفة.

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