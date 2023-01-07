اضرار النوم الكثير كبيرة على صحتك النفسية!

الوكيل الاخباري - صحيح أن معظم الأطباء ينصحون بالحصول على قسط وافي من النوم، لكن هذا لا يعني أن نبقى كل الوقت نائمين! هذا ما تحذر منه منظمة الصحة العالمية وفي دراسات أجريت مؤخراً أعلن فيها الأطباء أن أضرار النوم الكثير كبيرة على الجسم والصحة النفسية وسنكشف لك ما هي أعراض النوم الكثير على صحتك:



داء السكري



أظهرت الدراسات أن النوم لفترات طويلة جدًا أو النوم غير الكافي كل ليلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.



البدانة



قد يؤدي النوم كثيرًا أو القليل جدًا إلى زيادة الوزن أيضًا حيث أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين ينامون 9 أو 10 ساعات كل ليلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 21٪ للإصابة بالسمنة على مدى ست سنوات مقارنة بالأشخاص الذين ينامون ما بين سبع وثماني ساعات. ظل هذا الارتباط بين النوم والسمنة كما هو حتى عند تناول الطعام وممارسة الرياضة.



الصداع



بالنسبة لبعض الأشخاص المعرضين للصداع ، فإن النوم لفترة أطول من المعتاد في عطلة نهاية الأسبوع أو الإجازة يمكن أن يسبب آلامًا في الرأس. يعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى تأثير النوم المفرط على بعض الناقلات العصبية في الدماغ ، بما في ذلك السيروتونين. الأشخاص الذين ينامون كثيرًا أثناء النهار ويعطلون نومهم ليلًا قد يجدون أنفسهم أيضًا يعانون من الصداع في الصباح.



ألم الظهر



كان هناك وقت أخبر فيه الأطباء الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر أن يذهبوا مباشرة إلى السرير، ولكن تلك الأيام ولت. قد لا تحتاج حتى إلى تقليص برنامج التمرين المعتاد عندما تعانين من آلام الظهر، استشيري طبيبك. يدرك الأطباء الآن الفوائد الصحية للحفاظ على مستوى معين من النشاط. ويوصون بعدم النوم أكثر من المعتاد ، عندما يكون ذلك ممكنًا.



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الاكتئاب



على الرغم من أن الأرق مرتبط بالاكتئاب بشكل أكثر شيوعًا من الإفراط في النوم ، إلا أن حوالي 15٪ من المصابين بالاكتئاب ينامون كثيرًا. وهذا بدوره قد يجعل اكتئابهم أسوأ. ذلك لأن عادات النوم المنتظمة مهمة لعملية التعافي.



مرض قلبي



شملت دراسة صحة الممرضات ما يقرب من 72000 امرأة، أظهر تحليل دقيق للبيانات من تلك الدراسة أن النساء اللاتي ينمن 9 إلى 11 ساعة في الليلة كن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 38 ٪ مقارنة بالنساء اللاتي ينمن ثماني ساعات. لم يحدد الباحثون بعد سببًا للعلاقة بين الإفراط في النوم وأمراض القلب.



الموت



وجدت دراسات متعددة أن الأشخاص الذين ينامون تسع ساعات أو أكثر في الليلة لديهم معدلات وفيات أعلى بكثير من الأشخاص الذين ينامون سبع إلى ثماني ساعات في الليلة. لم يتم تحديد سبب محدد لهذا الارتباط. لكن الباحثين وجدوا أن الاكتئاب والوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض يرتبطان أيضًا بنوم أطول. ويخمنون أن هذه العوامل يمكن أن تكون مرتبطة بالزيادة الملحوظة في معدل وفيات الأشخاص الذين ينامون كثيرًا.

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