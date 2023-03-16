الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

الرئيس السوري: إن لم تكذب فأنت لست غربيا

انقلاب مركبة بحادث تصادم في عمّان

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الأربعاء المقبل

المملكة المتحدة تتجه لحظر تيك توك على الأجهزة الرسمية

السودان: إغلاق صفحة الخلافات بين العسكريين

الخصاونة يستعرض مع وزير الدفاع الروماني تطورات الأوضاع في المنطقة

بيان هام من البنك المركزي بشأن البنوك العاملة في المملكة

الكرملين: بوتين والأسد أجريا محادثات جوهرية للغاية

الخرابشة: الأردن مستعد لتقديم الدعم لتكون منظومة كهربائية فلسطينية

فتح باب التقديم لوظيفة ممرض/ ممرضة للعمل في ألمانيا

الخميس، 16-03-2023 01:39 م

انتبهي.. هذه الأسباب قد تجعلكِ تعانين نزيفاً مفاجئاً

رئيسية ماهي أسباب استمرار آلام الدورة الشهرية بعد انتهائها


الوكيل الاخباري - في حين أن قدوم دورتكِ الشهرية في موعدها أمرٌ إيجابي، ويعمل كمقياسٍ للصحة الإنجابية والهرمونية، فإن هناك النزيف الذي قد يحدث بشكلٍ مفاجئ، ويعني أن هناك حالة طبية طارئة.

وعادةً يكون هذا النزيف أفتح اللون من الدورة العادية وأقل تدفقاً منها، إذ يمكن أن يراوح دم الحيض بين الأحمر الفاتح إلى البني الغامق، وفي نهاية دورتك، يكون لونه أسود، أما النزيف فيكون عادةً بنياً فاتحاً أو وردياً.

ويمكن أن تعاني معظم النساء نزيفاً مفاجئاً في حياتهن في مرحلة ما، كما أن بعض النساء يعانين النزيف بشكل متكرر إلى حد ما، وإذا كنتِ إحداهن فلا داعي للذعر! إذ إنكِ بصحةٍ جيدة، ولكن من المهم أحياناً أخذ الحذر واستشارة الطبيب لأنه في أوقاتٍ ما، يمكن أن يشير إلى حالات صحية خطيرة.

اضافة اعلان

 



فهم دورتك:

يضم جهازك التناسلي مبيضين، وظيفتهما هي إنتاج البيض والهرمونات، والهرمون الأساسي هو هرمون الإستروجين، وتنظم هذه الهرمونات إطلاق البويضات وتهيئ الرحم للزرع والتخصيب، وإذا لم يكن هناك إخصاب، فيرسل الجسم رسالة للتوقف عن إنتاج الهرمونات، وتغليف بطانة الرحم، وفي غضون أسبوع أو أسبوعين، تظهر بطانة جديدة، وتبدأ الدورة من جديد.

ويبلغ متوسط الدورة الشهرية حوالي 28 يوماً، لكن يمكن أن تكون أقصر أو أطول حسب ما هو طبيعي لجسمك.


تنظيم النسل:

إذا كنتِ تستخدمين أي شيءٍ له علاقةٌ بتنظيم النسل، سواء كان ذلك يعني أنك تتناولين حبوب منع الحمل، أو أن لديكِ جهازاً داخل الرحم، أو لديك غرسة لمنع الحمل، فهناك فرصة جيدة لتعرضك للنزيف. بعض الحالات تشهد حدوث نزيف مع حبوب منع الحمل ذات الجرعات المنخفضة، والزرع، واللولب الهرموني، كما أن النزيف يكون أكثر شيوعاً عندما تتناول النساء اللواتي يستخدمن حبوب منع الحمل جرعة متواصلة من الهرمونات لتخطي الدورة الشهرية تماماً.

التوتر:

دورة الحيض هي طريقة جسمك للإشارة إلى صحته الإنجابية والهرمونية، لكن هذه الدورة أيضاً حساسة جداً لمشاعرك، إذ إن الرحم يعرف متى تكونين قلقة، ومتى تكونين متوترة.

لذلك، إن الإجهاد العاطفي: (الاكتئاب، القلق، والأرق)، والإجهاد البدني: (فقدان الوزن أو اكتسابه، المرض، وسوء التغذية)، يمكن أن يؤثر كلاهما على دورتك الشهرية، إذ عندما يعاني الجسم الإجهاد، فإنه ينتج هرموناً يسمى الكورتيزول، يساعد في تنظيم استجابة الجسم للتوتر، وأحد الآثار الجانبية لارتفاعه هو انخفاض هرمون الإستروجين والبروجسترون، اللذين ينظمان الدورة الشهرية.

إصابات المهبل:

تختلف الإصابات المهبلية عن نزيف الدورة الشهرية، لكن أعراضها تبدو متشابهة ومن المهم معرفة الفرق، وأحد الأمثلة على إصابة المهبل هو تمزق المهبل أو تمزق في جدار المهبل، ويمكن أن يكون سبب هذه التمزقات هو انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، أو إصابة الخطوط بسبب أفعال، مثل: السقوط على سياج أو ذراع كرسي.

متلازمة تكيس المبايض:

يمكن أن يكون النزيف أحد أعراض متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض)، إذ يمكن أن تتسبب متلازمة تكيس المبايض في تطوير المبايض للبويضات بشكل غير صحيح أو إطلاق البويضات كما تفعل عادةً. وإذا كان لدى المرأة أقل من ثماني دورات شهرية سنوياً على أساس مزمن، فمن المحتمل أن تكون لديها فرصة بنسبة 50 إلى 80% للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، بناءً على تلك الملاحظة الفردية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

 

زهرة الخليج 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7GaPJ

روتين العناية بالبشرة قبل وبعد ممارسة الرياضة

eyelash-extensions-pro-con_mobilehome

حيلة من تيك توك لوضع الرموش الاصطناعية بسرعة وسهولة

2dfgh_0

خطوات سهلة تساعد في علاج تهيج البشرة بعد الحلاقة للنساء

1

خيارات الوان تناسب البشرة الدافئة

3506966-2076753850

بودرة جوز الهند للشعر ستفاجئك بفوائدها الكثيرة والرائعة

طريقة_تنظيف_الأظافر_في_البيت

5 نصائح لتحسين العناية بالأظافر

أخبار متعلقة
3e4f477c-ca25-4280-bee0-9d826f6f780f

لماذا تعتبر الزهور الهدية المفضلة لدى النساء؟

9b876af5-1b5d-4008-a891-13d80f209136

5 اختبارات طبية على المرأة فوق الثلاثين الخضوع لها سنوياً

713a101f-57c3-4e4d-ba93-9cb94a798dd6

هل انقطاع الطمث مسؤول عن تساقط الشعر؟

istock-1172681666

كم من الوقت يستغرق شعرك للتكيف مع شامبو جديد؟