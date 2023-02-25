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السبت، 25-02-2023 04:12 م

هل انقطاع الطمث مسؤول عن تساقط الشعر؟

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الوكيل الاخباري - بينما يعتقد الكثيرون أن تساقط الشعر هو في الغالب مشكلة يواجهها الرجال بعد سنٍ معينة، إلا أن هذا ليس صحيحاً في الواقع، إذ أنها مشكلةٌ تتعلق بكلا الجنسين، وربما تلاحظين وجود الشعر في فرشاة الشعر الخاصة بك أو تساقط بعض الشعر أثناء الاستحمام، وكلاهما أمرٌ طبيعي.

ولكن هناك فرقاً كبيراً بين هذين الأمرين وبين ما يعتبر طبياً تساقطاً كبيراً للشعر، إذ أن البشر يفقدون عادة ما بين 50 إلى 100 شعرة كل يوم، وهو أمرٌ طبيعي، فبعد أن تفقدي هذه الخيوط، تنمو أخرى مكانها، إلا أنه وفي بعض الأحيان تفقدي شعرًا أكثر من المتوسط ولا يتجدد ذاتياً.

ويمكن أن يكون تساقط الشعر عند النساء لعدة أسباب، من الحمل وفترة الإباضة أو صبغ الشعر، أو كرد لفعل على بعض الأدوية.

وعند البحث عن إجابات، غالباً ما تبحث النساء عن أفضل الطرق لمحاربة تساقط الشعر الناجم عن الإجهاد، ولكن يجب أيضاً مراعاة العمر، حيث إن النساء فوق سن الأربعين أكثر عرضة لتساقط الشعر، وخاصة أولئك اللواتي يواجهن فترات الصعود والهبوط في سن اليأس.

وسن اليأس هي مرحلة من حياة المرأة يُشار إليها عموماً على أنها تبدأ بعد 12 شهراً من آخر دورة شهرية لها، والفترة التي تسبق انقطاع الطمث، عادة ما تكون مدتها أربع سنوات، ولكن يمكن أن تستمر بسهولة لأكثر من عقد.

وعلى مدى هذه السنوات العديدة، هناك تغيرات هرمونية كبيرة، وسيتعين على معظم النساء التعامل مع الهبات الساخنة، والأرق، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وقائمة من المشاكل التي يمكن أن تؤثر بشكل خطير على نوعية حياتهن.

العلاقة بين الهرمونات وتساقط الشعر

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إذا لاحظتِ تساقط الشعر، ولكنكِ لم تواجهي أي تغيرات صحية كبيرة مثل الحمل، أو النظم الغذائية التقييدية، أو الإجهاد، أو بدء تناول دواء جديد، فإنه يجب عليكِ التحدث مع طبيب الرعاية الأولية أو طبيب أمراض النسائية، إذ أنه بدايةً يجب التأكد من أنكِ لا تواجهين مشكلةً صحيةً أخرى، حيث إن "تساقط الشعر المرتبط بانقطاع الطمث ليس بالضرورة أن يحدث دائماً".


ومن المهم أن تعرفي أن الشيخوخة بشكل عام تؤدي إلى تباطؤ نمو الشعر وتقليل دورة الشعر، وهذا بسبب انخفاض مستويات الهرمونات أثناء انقطاع الطمث، مما يؤدي إلى انخفاض في مرحلة نمو دورة الشعر، وانخفاض كثافة الشعر بالإضافة إلى زيادة ترققه وجفافه. 

ولكن الخبر السار هو أنه غالباً ما يكون تساقط الشعر معتدلاً، ويمكن حل مشكلة التساقط من خلال تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات وتجنب الإجهاد وزيادة الدورة الدموية من خلال ممارسة التمارين الرياضية.

 

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