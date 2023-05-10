بودرة تبييض الاسنان من الفحم هل هي آمنة للإستخدام؟

الوكيل الاخباري - الفحم النشط عبارة عن مسحوق أسود ناعم الحبيبات مصنوع من مجموعة متنوعة من المواد الطبيعية ، مثل قشور جوز الهند وحبوب الزيتون والخشب المحترق ببطء والجفت. ينشط المسحوق عندما يتأكسد تحت حرارة شديدة. إن طبيعة الامتصاص للفحم المنشط تسمح له بالالتصاق بالأسنان وتبييضها، فهل استخدام بودرة الأسنان للتبييض آمن؟



بودرة تبييض الأسنان من الفحم

يمكنك العثور على مجموعة من منتجات طب الأسنان التي تحتوي على الفحم المنشط على أرفف المتاجر ، من معاجين الأسنان إلى الأطقم. تزعم المنتجات التي تحتوي على هذا المكون أنها تزيل بقع القهوة وغيرها.





ولكن على الرغم من شعبيتها ، لا يوجد دليل علمي يدعم فوائد الفحم النشط للأسنان. فإن الملمس الكاشطة للفحم المنشط قد يضر بالأسنان بدلاً من تبييضها عن طريق تآكل مينا الأسنان. على الرغم من هذا النقص في الأدلة العلمية ، لا يزال بعض الناس يقسمون بقدرة الفحم النشط على إزالة بقع الأسنان وتبييض الأسنان.





إذا كنت ترغبين في تجربة بوردة الأسنان من الفحم المنشط لتبييض أسنانك، يمكنك شرائه على شكل مسحوق أو كبسولات تفتحيها. تخلط مع الماء لعمل عجينة. يمكنك أيضًا محاولة نثر الفحم على إصبعك المبلل أو فرشاة أسنانك.





احتياطات لاستخدام بودرة الأسنان





من المهم حماية أسنانك باستخدام منتجات لا تتلف طبقة المينا. نظرًا لأن الإفراط في استخدام بودرة النشطة يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأسنان إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فاستخدم المنتج لفترة قصيرة فقط. يمكنك أيضًا استبدالها بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد. لتقليل الكشط ، حاولي استخدام أصابعك لفرك الفحم النشط على أسنانك بدلاً من دهنه بفرشاة الأسنان. لم يتم اعتماد منتجات الفحم النشط لتبييض الأسنان من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. علاوة على ذلك ، قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لاستخدام الأطفال و الحوامل أو المرضعات. ضعي في اعتبارك أن بعض منتجات الفحم النشطة تحتوي على مكونات أخرى ، مثل السوربيتول. وهو مُحلي صناعي يمكن أن يسبب الحساسية لدى بعض الناس. قد يكون له أيضًا تأثير ملين إذا ابتلع الكثير.

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