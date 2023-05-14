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الأحد، 14-05-2023 02:40 م

تخطيت الأربعين؟.. اتبعي هذه العادات للحدّ من تناول الطعام

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الوكيل الاخباري - عندما نتحدث عن إنقاص الوزن، فإننا نعي بلا شك أنها رحلةٌ شاقةٌ جداً، تتطلب منا القيام ببعض الأمور الاستثنائية، خاصةً أنها تشكل تحدياً للنساء فوق الأربعين، وذلك لعدة عوامل منها: التغيرات الهرمونية، والتباطؤ الأيضي، وعدم وجود الوقت.

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لكن لحسن الحظ، هناك بعض العادات الصباحية اليومية، التي يمكنك اتباعها لتحقيق المزيد من التقدم في مسألة إنقاص الوزن، وخسارة بعض الأرطال، حيث اتضح أن إجراء تغييرين بسيطين على روتينك الصباحي، يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً، وفي السطور القادمة سنخبركِ عنهما بشكلٍ مفصل.

زيادة تناول الألياف في وجبة الإفطار:
لا بد أنكِ سمعتِ بأهمية تناول الألياف، وأنها من الأمور الأساسية التي تجب مراعاتها في حال كنتِ تتطلعين إلى خسارة الوزن، والكمية التي من المفترض أن يتم تضمينها في نظامك الغذائي.

لا تعتبر الألياف ضرورية لصحتك العامة فقط، لأنها تساعد على الهضم، وعلى تنظيم مستويات السكر في الدم، بل لأنها أيضاً تساهم في تعزيز الشبع بين الوجبات، من أجل تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والإفراط في ذلك إلى الحد الأدنى.

وتعمل الألياف على شغل حيزٍ في المعدة، لذا هي تزيد الوقت بين تناول الوجبة، والرغبة الشديدة في الوجبة التالية، وهذا يفسر أن من لا يتناولون الكمية المناسبة من الألياف يومياً يمكن أن يصابوا بالسمنة.
ونظراً لذلك، يعد تناول وجبة إفطار غنية بالألياف بدلاً من وجبة غنية بالكربوهيدرات المكررة، إحدى العادات الرائعة التي يجب تنفيذها لتحقيق نتائج أسرع في إنقاص الوزن، ويمكن العثور على هذا المكون الغذائي في الأطعمة الكاملة، مثل: الفول والفواكه الطازجة والخضروات والمكسرات والبذور.

اشربي المزيد من الماء صباحاً:
من المهم أن تعرفي أن الترطيب الكافي خاصةً عند استيقاظك، يساعدك على تقليل الرغبة في تناول الطعام، وعليه يجب شرب الماء.
وتشير بعض الدراسات إلى أن شرب الماء يمكن أن يساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم لدى الأفراد الذين يعانون زيادة الوزن، إذ إن الماء قد يلعب دوراً في إنقاص الوزن.


كما أن الماء يمتلك خصائص تساعده في تذويب الدهون، وشربه قبل الوجبات يساعد في تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولينها.

 

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