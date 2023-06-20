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الثلاثاء، 20-06-2023 03:25 م

تعرفي إلى الفوائد التي يقدمها الجمال النظيف إلى بشرتك

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الوكيل الاخباري - أصبح الناس أكثر وعياً في الآونة الأخيرة، وباتت الكثيرات مهتمات بمعرفة المكونات، التي تحتويها المنتجات التي يقمن بشرائها، خاصةً منتجات التجميل والعناية بالبشرة، إذ إنهن يردن التأكد من كونها نباتية، ومصنوعة بشكل مستدام، وخالية من المكونات القاسية.

وإلى جانب ذلك، برز مصطلحٌ جديد هو "الجمال النظيف"، وبات مطلباً تبحث عنه أكثر المستهلكات، وفي حين أن تجنب العطور والمكونات المشتقة اصطناعياً، كان اختياراً جيداً في السابق، بات استخدام المنتج الأكثر طبيعية أفضل.


ومصطلح "الجمال النظيف" يعني، بشكل عام، أن الشركات بذلت جهداً، لتجنب بعض المكونات التي يمكن أن تكون ضارة بصحتك، كما من المهم أيضاً معرفة أن الجمال النظيف يختلف عن الطبيعي، إذ بينما يمكن أن يكون للجمال النظيف العديد من الفوائد، فإن المنتجات الطبيعية ليست دائماً أفضل، أو أكثر فائدة لبشرتك.

لماذا قد يكون الجمال النظيف أفضل من الطبيعي؟

هناك العديد من المنتجات، التي تحمل علامة "طبيعية"، وتحتوي على مكونات تأتي من الطبيعة، ونظراً لأن تلك المكونات تأتي مع عدد أقل من الدراسات، فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت آمنة حقاً.

كما أن هناك سوء فهم آخر شائع لدى المستهلكات حول منتجات التجميل الطبيعية، وهو أنهن يعتقدن دائماً أن كلمة طبيعي تعني نظيفاً، لكنَّ الاثنتين ليستا مترادفتين؛ لأن أحد المكونات قد يكون "طبيعياً"، لكنه غير مستدام وضار بالبيئة أو الحياة البرية التي يتم الحصول عليه منها.

لذا، من خلال فهم تسميات المكونات، وما تبحثين عنه، يمكنكِ البدء في تضييق نطاق العلامات التجارية الموثوق بها، بالإضافة إلى أنه، إذا كنتِ تتعلمين كيفية بناء روتين للعناية بالبشرة الحساسة، فستجدين أن الجمال النظيف هو الأساس.

ومن المكونات غير المرغوب فيها، التي يجب استبعادها في المنتجات التي تحمل علامة "الجمال النظيف": الرصاص والهيدروكينون والبارابين والفثالات، على سبيل المثال لا الحصر.


فوائد الجمال النظيف:

حينما يتعلق الأمر بمنتجات العناية بالبشرة والمكياج الذي تستخدمينه، فإن هناك سبباً وراء البحث عن الجمال النظيف، حيث إن الحد من تعرض بشرتك للمكونات التي يمكن أن تهيج بشرتك، يسمح لروتين جمالكِ بأن يقدم لكِ المزيد من الفائدة، فمثلاً يساعد تجنب المكونات الضارة في الحفاظ على تنظيم هرموناتك، وكذلك منع حدوث بعض أنواع السرطان، أو غيرهما من المشكلات الصحية الخطيرة.

ويوضح خبراء التجميل أن أولئك اللاتي لديهن بشرة حساسة، يجب أن يتجنبن مكونات العناية بالبشرة، التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية، وعطور اصطناعية، وألوان، وهي من الإضافات الشائعة لمنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، وهو ما يضمنه لهن استخدام منتجات "الجمال النظيف"، وبالتالي يحميهن من خطر تهيج الجلد. بالإضافة إلى أنها طريقة رائعة، لحماية جسمك من المواد الكيميائية، التي يمكن أن تجفف بشرتك، وتسبب الاحمرار.

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