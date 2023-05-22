الوكيل الاخباري - تدفعنا الحياة المزدحمة التي نعيشها إلى البحث دائماً عن حلول سريعة وفعّالة في آن. ففي كثير من الأحيان، نشعر وكأنّنا نتسابق مع الوقت ونحاول قدر الإمكان ألّا نفوّت أي تفصيل على الرغم من انشغالاتنا الكثيرة في العمل والمنزل.



وفي المقابل، تحرص المرأة العصرية في أيامنا هذه على الاهتمام بجمالها وإطلالتها حتّى ترضي نفسها أولاً وقبل كل شيء، وتشعر بمزيد من الثقة. لذلك، تخصّص دائماً الوقت لروتينها الجمالي، سواء للمكياج أو العناية بالبشرة أو العناية بالشعر.



ومن أساسيات العناية بالبشرة، إزالة المكياج يومياً في آخر النهار وتنظيف البشرة تماماً من أي أثر لها. ولأنّنا نكون أحياناً متعبات في آخر النهار، أو لا نصدّق كيف نخلد إلى الفراش بعد مناسبة استمتعنا بها للغاية، نستعين بمناديل إزالة المكياج لأنّها الأداة الأسهل والأسرع لتنظيف بشرة الوجه.



ولكن، نسمع في كثير من الأحيان آراء متضاربة عن هذه المناديل، حتّى أنّ هدى قطّان نشرت في إحدى المرات عبر حسابها فيديو استخدامت فيه منديلاً لإزالة كريم الأساس عن حبة ليمون، لتظهر كيف لا تستطيع المناديل إزالة المكياج تماماً وتبقي بعضاً من آثاره داخل المسام.



لذلك، نكشف لك اليوم 8 أشياء لم يخبرك بها أحد عن مناديل إزالة المكياج عن الوجه:



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لا تنظّف المناديل بشرة الوجه بفعالية تامّة، ما يعني أنّها ليست مناسبة لإزالة المكياج والأوساخ بعد يوم طويل. فبدلاً من إزالتها تماماً عن البشرة، تعمل هذه المناديل إلى تحريك جزيئات المكياج عبر البشرة، ما يؤدي بالتالي إلى انغلاق المسام.



يمكن استخدام هذه المناديل عند الذهاب إلى الشاطئ، لإزالة آثار الواقي من الشمس أو لإنعاش البشرة. فهي سهلة الحمل في الحقيبة.



يمكن استخدام هذه المناديل أثناء الرحلات الطويلة، لأنّها تسمح بإنعاش إطلالة البشرة وقد تساعدك في تصحيح المكياج.



يمكن الاستعانة بهذه المناديل بعد ممارسة الرياضة. فكي تتجنّبي انغلاق مسام بشرة الجسم، أي ظهور البثور، نتيجة التعرّق بعد التمارين، تستطيعين تمرير مناديل تنظيف الوجه للتخلّص بسرعة من الأوساخ المتراكمة على الجلد قبل موعد الاستحمام.



من الضروري أن تنتبهي إلى نوع المناديل التي تشترينها، لأنّك قد تجدين منها المخصّص لإزالة المكياج ومنها المخصّص لتنظيف البشرة من العمق.



لا بأس إن أردت استخدام المناديل كخطوة أولى لإزالة المكياج، حتّى تسرّعي العملية. ولكن، تأكّدي من غسل وجهك جيداً بعدها حتّى تتأكّدي من أنّ البشرة أصبحت نظيفة بالكامل، قبل أن تكملي الخطوات الأخرى في روتين العناية.



يمكنك الاستعانة بمناديل إزالة المكياج للتخلّص من آثار الصبغة على وجهك وعنقك.



يمكنك الاستعانة بالمناديل لتصحيح أي بقع خلّفتها على بشرتك المستحضرات المخصّصة للتسمير.

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