الوكيل الاخباري - نهتمّ نحن النساء تماماً بإطلالات شعرنا، ودائماً على نركّز على تعزيز صحة فروة الرأس. فكما نخصّص للبشرة روتين عناية كامل متكامل، أصبحنا نهتمّ في السنوات الأخيرة بالمنتجات التي تساعدنا في الحفاظ على شعر متألّق وصحيّ وناعم وجميل!



فجميعنا نتّفق على أهمية المكوّنات الطبيعية التي يكون لكل منها فوائد محدّدة، سواء ارتبط الأمر بالزيوت الطبيعية كزيت الزيتون أو زيت الأرغان أو زيت جوز الهند أو بالمكوّنات الأخرى مثل الزبادي أو الألوفيرا أو غيرهما...



وبالحديث عن صحة الشعر، متعدّدة هي المشاكل التي قد نعاني منها وأبرزها الشعر الخفيف. وعادةً ما ترتبط هذه المشكلة بعوامل وراثية أو بأسباب أخرى مثل تناول أدوية معيّنة أو اتّباع علاجات محدّدة أو الحمل والولادة... ولذلك، جمعنا لك خلطات لتكثيف الشعر الخفيف مجربة ونتائجها رائعة لتختبريها بنفسك فيما لو كنت تعانين من هذه المشكلة الجمالية المزعجة.



خلطة حليب جوز الهند وجل الصبار



يُعتبر حليب جوز الهند وجل الصبار من المكوّنات الأساسية لتغذية فروة الرأس من العمق وبالتالي تعزيز نمو الشعر. لذلك، جهّزي خلطة منهما من خلال مزج كمية متساوية من كل منهما في وعاء، وأضيفي إليهما بضع قطرات من زيت جوز الهند. دلّكي فروة رأسك وشعرك بالخليط، ثم اتركيه مدة نصف ساعة إلى ساعة قبل غسله كالعادة بالشامبو والبلسم.



خلطة الزبادي والبيض



لتكثيف الشعر الخفيف، لا بدّ من تغذيته بعمق ومنعه من التساقط. ولذلك، حضّري له هذه الخلطة التي تمنحه الكثير من الفيتامينات والبروتينات والمواد المغذية. وأنت تحتاجين إلى: ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وعصير حبة حامض واحدة وبيضة واحدة ونصف كوب من الزبادي. امزجي كل هذه المكوّنات جيداً مع بعضها، ثمّ وزّعي الخليط على شعرك من الجذور حتّى الأطراف وغطّيه بغطاء بلاستيكي. وبعد انقضاء 15 إلى 20 دقيقة، اغسليه جيداً بالشامبو.



خلطة العسل والأفوكادو



تتميّز مكوّنات هذه الخلطة بأنّها قادرة على تغذية بصيلات الشعر لتعزّز نموه وتمنع تساقطه. ولتحضيرها، تحتاجين إلى: ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الأفوكادو وملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من السكر البني وملعقة كبيرة من الموز وملعقة كبيرة من خل التفاح. استخدمي الشوكة لهرس الموز والأفوكادو ثمّ أضيفي جميع المكوّنات الأخرى إليها واخلطيها جيداً مع بعضها. بعد ذلك، وزّعيها على شعرك وغطّيه بقناع بلاستيكي لمدة 20 إلى 30 دقيقة، قبل أن تغسليه كالعادة.



خلطة زيت الخروع



يُعتبر زيت الخروع من الزيوت المفيدة لفروة الرأس، فهو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين ه والأحماض الدهنية التي تغذي فروة الرأس والشعر وتساعد أيضاً في علاج مشاكل كثيرة منها تساقط الشعر والقشرة ونقص الترطيب. ولذلك، لا تحتاجين في هذه الخلطة سوى إلى زيت الخروع، ويكفي أن تسخّني الكمية المناسبة منه لمدة 10 أو 15 ثانية ثم أن تدلّكي بها فروة رأسك بواسطة أطراف أصابعك. اتركي شعرك منقوعاً بهذا الزيت لأطول فترة ممكنة، ثمّ اغسليه جيداً.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا