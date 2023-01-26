دليلك إلى كيفية استخدام زيت عرق السوس للتبييض

الوكيل الاخباري - عندما يتعلق الأمر بتفتيح البشرة والتخلص من بقع البهتان ، فإن الهيدروكينون هو المفضل لدى الجلد ، ولكن هناك العديد من العيوب للمكون عالي الفعالية ، وهذا هو السبب في أن المزيد من المنتجات تعتمد الآن على البدائل الطبيعية. ومن أفضل بديل طبيعي للهيدروكينون؟ إنه مستخلص عرق السوس ، والذي يعمل بطريقة مشابهة جدًا للهيدروكينون. لذا إليك كيفية استخدام عرق السوس على البشرة للتبييض:



عرق السوس للتخلص من البقع الداكنة



اتركي مسحوق عرق السوس منقوعاً بالماء لمدة 24 ساعة.

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خذي القليل من ماء عرق السوس الذي تحصلين عليه بعد نقع مسحوق عرق السوس.



بللي به قطعة من القطن وبعدها ضعيها على مكان البقعة الموجودة في وجهك.



انتبهي لا تغسلي وجهك حتى صباح اليوم التالي، يمكنك تطبيق هذه الخلطة بشكل يومي.









خلطة عرق السوس وخشب الصندل



خذي ملعقة كبيرة من مسحوق عرق السوس في وعاء.



أضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل الأحمر.



اعصري بضع قطرات من عصير الليمون.



أخيرًا ، أضيفي كمية كافية من الحليب إلى العجينة وضعيها كحزمة للوجه. إذا كانت بشرتك دهنية ، استخدمي ماء الورد كبديل. تعمل خلطة الوجه هذه على تفتيح البقع الداكنة مما يؤدي إلى الحصول على بشرة متألقة ومتوهجة.





خلطة عرق السوس والكركم لتبييض البشرة



أنت بحاجة إلى القليل من ماء عرق السوس والقليل من الكركم.



اخلطي المكونات وبعدها طبقيها على بشرتك حتى تجف.



بعدها اغسلي وجهك جيداً.





خلطة عرق السوس والعسل



خذي ملعقة كبيرة من مسحوق عرق السوس في وعاء. أضيفي ما يكفي من العسل الخام غير المعالج لتشكيل عجينة وضعيه كقناع للوجه. ستعمل خلطة الوجه هذه على تفتيح لون البشرة جيدًا.

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