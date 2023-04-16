زيت الخروع للحواجب والرموش.. كيفية الاستخدام الصحيح

الوكيل الاخباري - لا نولد جميعاً بحواجب سميكة وبارزة، لكن هذا لا يعني أنكِ لا تستطيعين الحصول عليها هكذا، فهناك حلول طبيعية تساعدكِ في تكثيف حجم حاجبيكِ وتعزيز جمالهما.



وزيت الخروج علاج منزلي شهير لنمو الشعر، خاصة الحواجب والرموش، فكيف يمكنكِ تحقيق الاستفادة القصوى منه، وما الطريقة الصحيحة في استخدامه؟ استمري معنا في القراءة.





هل يساعد زيت الخروع على نمو الشعر؟



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يتم استخراج زيت الخروع من بذور نبات الخروع أو نبات ريسينوس كومونيس، وتحتوي البذور على "الريسين"، وهو إنزيم سام، لكن بعد المعالجة، يتم إلغاء تنشيط هذا السم، والزيت آمن للاستخدام، ويساعد حمض الريسينوليك وهو مركب كيميائي يشكل حوالي 90٪ من الزيت، على التعامل مع تساقط الشعر.



بالنسبة لبعض الناس، يعمل زيت الخروع مثل السحر ويعزز نمو الشعر، في حين أن البعض الآخر لا يلاحظ أي تغييرات جذرية، إذا كنتِ ترغبين في المضي قدماً وتجربته، فإليكِ بعض الطرق التي يمكنك استخدامها للحصول على حواجب سميكة ورموش رائعة.



أي نوع من زيت الخروع هو الأفضل للحواجب والرموش؟



تحتوي معظم زيوت الخروع المتاحة تجارياً على إضافات وزيوت أخرى، والتي قد تسبب تهيجاً وقد لا تعطيك النتائج المرجوة، وبالتالي اختاري فقط:



· زيت الخروع المضغوط على البارد.



· زيت الخروع الأسود الجامايكي (مستخرج من بذور الخروع المحمصة).



هذان النوعان من الزيوت لهما خصائص مماثلة، ويمكنهما تعزيز نمو الشعر، والآن دعينا نرى كيف يمكنكِ استخدام زيت الخروع للحواجب والرموش.



كيفية استخدام زيت الخروع للحواجب والرموش:



يمكنك وضع زيت الخروع النقي على حاجبيك ورموشك، لكن زيت الخروع النقي سميك للغاية، إذا كنتِ لا تحبين الالتصاق اللزج، فيمكنك مزجه مع مكونات أخرى واستخدامه.



1 . زيت الخروع والفازلين:



· ملعقة صغيرة من زيت الخروع.



· ½ ملعقة صغيرة من الفازلين.



· فرشاة بكرة واحدة.



· وعاء.



طريقة التحضير:



· اخلطي كلا المكونين في وعاء حتى تحصلي على عجينة ناعمة.



· اغمسي الفرشاة في الخليط.



· ضعيه جيداً على حاجبيكِ ورموشكِ.



· اتركيه طوال الليل.



· اغسلي في اليوم التالي.





2 . زيت الخروع والصبار للحواجب:



· ملعقة كبيرة من زيت الخروع.



· ملعقة كبيرة من جل الصبار.



· فرشاة.



· وعاء واحد.



طريقة التحضير:



· اخلطي المكونات جيداً في وعاء.



· اغمسي الفرشاة في الخليط.



· ضعه على حاجبيك ورموشكِ.



· اتركيه طوال الليل، واغسليه في صباح اليوم التالي.



3 . زيت الخروع والجلسرين للحواجب:



· ملعقة كبيرة من زيت الخروع.



· نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين.



· فرشاة بكرة واحدة.



· جرة زجاجية.



طريقة التحضير:



· اخلطي المكونات، واحفظي الخليط في الجرة الزجاجية.



· اغمسي فرشاة التخزين في الخليط.



· ضعيه جيداً على حاجبيكِ ورموشكِ.



· اتركيه طوال الليل.



· اغسليه في صباح اليوم التالي.

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