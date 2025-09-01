روسيا تدعم ازدهار الموضة العربية

الوكيل الإخباري- تخطو الموضة المحلية خطوات واثقة نحو العالمية؛ فسواء كانت العلامات التجارية صغيرة أو كبيرة، أصبح شغفها بمشاركة إبداعاتها وحرفيتها المميزة مع العالم أقوى من أي وقت مضى. وفي هذا السياق، تبرز روسيا كأحد المراكز الحيوية للأزياء عالميًا، وهو ما ينعكس بوضوح في فعاليات كبرى مثل Moscow Fashion Week وBrics+ Fashion Summit ، اللذين يضعانها في قلب مشهد الموضة العالمي.

يشهد السوق الروسي اليوم حضورًا قويًا لعلامات تجارية من الصين والهند وتركيا، بينما أدت العقوبات الغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى انسحاب معظم العلامات العالمية من روسيا. هذا الواقع أفسح المجال أمام شركات من دول البريكس، ومن بينها الأردن، لاقتناص فرص جديدة والتوسع في هذا السوق الحيوي. وفي الوقت نفسه، تعمل روسيا على توثيق شراكاتها التجارية مع الدول العربية، في بحثها عن مورّدين موثوقين وشركاء استراتيجيين يدعمون تنامي قطاع الأزياء والتجارة في البلاد.



تكشف شركة الأبحاث الروسية NEO أن 65% من واردات الملابس في روسيا مصدرها الصين، غير أن سيطرة المنتجات الصينية لم تعد كما كانت من قبل بسبب تحوّل تفضيلات المستهلكين. هذا التغيير يفتح الباب واسعًا أمام دول الخليج لاستغلال الفرصة، خصوصًا مع حجم الجالية المسلمة في روسيا والطلب المتنامي على الأزياء المحتشمة.



في سبيل دفع هذه الشركات قدمًا، قامت روسيا بإقرار اتفاقيات سفر بدون تأشيرة، وتوقيع صفقات تجارية مهمة، إضافة إلى تنظيم فعاليات اقتصادية كبرى تهدف إلى تعزيز الروابط مع دول مثل قطر والجزائر ومصر.



يحتل Moscow Fashion Week مكانة بارزة في عالم الأزياء، إذ يشكّل منصة مهمة لعرض أحدث الاتجاهات والابتكارات. ويقام بالتوازي معه Brics+ Fashion Summit، حيث يجتمع مشاركون من أكثر من 100 دولة، من بينها الأردن والإمارات وقطر والسعودية، ما يجعل الحدث فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العالمي في مجال الموضة.



يُعتبر التبادل الثقافي ومشاركة الخبرات قلب هذه الفعاليات وروحها. وفي هذا السياق، تقول شيرين رفاي، مؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ أسبوع الموضة الأردني:



"ما نحتاجه اليوم ليس مجرد عروض أزياء، بل رؤية أوضح واستثمارات أوسع وصورة موحدة. التعاون بين دول البريكس+ لم يعد خيارًا إضافيًا، بل أصبح أسلوبًا جديدًا في التفكير. لم تعد عواصم الموضة التقليدية هي المتحكمة بالمشهد كما في السابق؛ التأثيرات تتغير، والناس يبحثون عن قصص حقيقية، وجماليات مبتكرة، وأصوات صادقة تعبّر عن هوياتها.”



يحظى العديد من المصممين الروس باهتمام متزايد في أسواق المنطقة. ومن أبرز الأمثلة ماركة هاتسيبانا التي أسستها المصممة فاطمة شوغينوفا، حيث تمزج في تصاميمها بين غنى التراث الشركسي وروح الحداثة المعاصرة. وقد لفتت الأنظار بمشاركتها في Dubai Fashion Factor وقمة البريكس+، فيما يشكّل الأردن وتركيا الشريحتين الأساسيتين من عملائها.



أشادت عالية خان، مؤسسة ورئيسة مجلس الأزياء والتصميم الإسلامي وأحد المتحدثين في قمة الموضة لدول البريكس+، برؤية روسيا قائلة:



"تملك روسيا فهمًا عميقًا لقيمة التفرد، وكيف يمكن للإنسان أن يظل وفيًّا لذاته دون الخضوع لسطوة التأثير الغربي. إنها بطبيعتها تحمل روحًا أصيلة قادرة على حماية الهويات الحقيقية والحفاظ عليها.”

تواصل علامات مثل Measure وHatsibana، المنطلقة من إحدى الجمهوريات المسلمة في روسيا، خطف الأنظار بفضل تقديمها أزياء محتشمة تمزج بين التراث الأصيل وروح العصرية.



أما Moscow Fashion Week، فيعد بمثابة منصة عالمية كبرى، تجمع مئات المصممين من مختلف القارات، من الصين والهند إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا وحتى الولايات المتحدة. ومع استمرار فعالياته حتى 2 سبتمبر، يرسّخ الحدث مكانته كجسر للتواصل الثقافي وبوابة نحو شراكات دولية مستقبلية.