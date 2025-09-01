انتفاخ تحت العين: الأسباب والحلول الفعالة

أسباب الانتفاخات تحت العين
السبب الأساسي لظهور الانتفاخات هو احتباس السوائل، ويحدث عادة بسبب:
قلة النوم أو النوم بوضعية غير مناسبة.
تناول كميات كبيرة من الملح.
التقدّم في السن وفقدان مرونة الجلد.
الحساسية وضعف الدورة الدموية.
العوامل الوراثية.
الفرق بين الانتفاخات والهالات السوداء
غالبًا ما يتم الخلط بين الانتفاخات والهالات السوداء، لكن الفرق واضح:
الانتفاخات: تورّم ناتج عن احتباس السوائل.
الهالات السوداء: تغيّر في لون الجلد بسبب التعب أو ترقّق الجلد.
وبالتالي، تختلف طرق العلاج بين الحالتين؛ فالهالات تحتاج إلى مكونات مفتحة، بينما تتطلب الانتفاخات مكونات تحفّز الدورة الدموية.
علاجات طبيعية فعّالة في المنزل
إليكِ بعض الطرق البسيطة التي تساعد على تقليل التورم:
كمادات باردة من الشاي الأخضر أو البابونج.
شرائح الخيار أو ملعقة باردة تُوضع مباشرة على العين.
شرب الماء بانتظام وتجنّب الأطعمة المالحة.
منتجات موصى بها لتقليل الانتفاخات
1. لصقات العين من Summer Fridays
تعمل هذه اللصقات الغنية بالكافيين والببتيدات على تقليل الانتفاخ بسرعة، وتُعد مثالية لاستخدامها في الصباح أو قبل السفر.
2. كريم Auto Correct من Sunday Riley
كريم فعّال بتركيبة خفيفة تحتوي على الكافيين ومستخلصات نباتية. يُنشط الدورة الدموية، يقلل مظهر التعب، ويمنح إشراقة فورية لمحيط العين.
الخلاصة:
الاهتمام بمحيط العين لا يقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل هو جزء من العناية العامة بالصحة. ومع اتباع نمط حياة صحي واستخدام المستحضرات المناسبة، يمكنكِ الحفاظ على مظهر نضر وشاب.
