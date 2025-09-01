انتفاخ تحت العين: الأسباب والحلول الفعالة

الوكيل الإخباري- تُعدّ الانتفاخات تحت العين من أكثر المشكلات الجمالية شيوعًا، خصوصًا لدى النساء بعد فترات من الإجهاد أو قلّة النوم. ورغم أنها ليست خطيرة من الناحية الصحية، إلا أنها تُؤثر بشكل كبير على مظهر الوجه وحيويته.

أسباب الانتفاخات تحت العين

السبب الأساسي لظهور الانتفاخات هو احتباس السوائل، ويحدث عادة بسبب:

قلة النوم أو النوم بوضعية غير مناسبة.

تناول كميات كبيرة من الملح.

التقدّم في السن وفقدان مرونة الجلد.

الحساسية وضعف الدورة الدموية.

العوامل الوراثية.