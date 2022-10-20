زيت جوز الهند للشعر... هل يستحق التجربة ؟ إليك أهم فوائده

الوكيل الإخباري - فوائد زيت جوز الهند لتطويل الشعر وطرق استخدامه يمنحك إطلالة رائعة مع الشعر الطويل المنسدل على الأكتاف. تحلم أغلب النساء بشعر طويل وصحي دون اللجوء الى العلاجات التجميلية او الكريمات الكيماوية، فتفضل أغلب النساء إتباع الطرق الطبيعية لتحقيق هدفها وذلك لأن الطرق الطبيعية أكثر أماناً، في حين ان زيت جوز الهند يعد من أكثر المكونات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر والحفاظ عليه، فاليك فوائد زيت جوز الهند لتطويل الشعر وطرق استخدامه.

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فوائد زيت جوز الهند للشعر

تنشيط الدورة الدموية



نمو الشعر

تطويل الشعر



تغذية الشعر



تفتيح بصيلات الشعر المغلقة

خلطات زيت جوز الهند لتطويل الشعر وطرق استخدامه







خلطة زيت جوز الهند مع زيت الزيتون



زيت جوز الهند للشعر يعمل على تطويل الشعر عند خلطه مع زيت الزيتون. فزيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة والدهون المشبعة التي تعمل على تغذية الشعر وفرده. ضعي ربع كوب من زيت جوز الهند مع ربع كوب من زيت الزيتون، ثم قومي بتسخين الخليط قليلاً ليصبح دافئاً، وطبقيه على شعرك من الجذور حتى الأطراف، ثم غطي الشعر بغطاء بلاستيكي للرأس، واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة، ثم إغسلي بعدها بالماء والشامبو، وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أكيدة.

خلطة زيت جوز الهند مع خل التفاح





زيت جوز الهند للشعر يعمل على تطويل الشعر. فإضافة خل التفاح مع زيت جوز الهند يساعد على تقوية الشعر إذ يعمل خل التفاح على تنظيف فروة الرأس وبالتالي يساهم في تطويل الشعر، كما يساعد في منع تقصف الشعر وقتل البكتريا والفطريات التي تنمو على فروة الرأس .ضعي ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة من خل التفاح وضعي الخليط على شعرك، من الجذور حتى الأطراف واتركي الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة .بعدها أشطفي بالماء الدافئ واغسليه بالشامبو، كما يمكنك تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أكيدة.







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