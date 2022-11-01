عادات سيئة تجعل شعرك رقيقاً

الوكيل الإخباري - مع عودة موضة الشعر الكثيف، تسعى الكثير من النساء للحصول على شعر كثيف لمواكبة هذه الموضة إضافة إلى تحسين صحة الشعر لديهن عبر منع تساقطه.



فيما يلي مجموعة من العادات الخاطئة التي تساعد على تساقط الشعر وكيفية تجنبها، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

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تصفيفات شعر معينة





تتسبب بعض تصفيفات الشعر مثل تصفيفة “الكعكة” و “ذيل الحصان” بالضغط على بصيلات الشعر مما قد يؤدي إلى تساقطه بشكل متكرر. هذا النوع من تساقط الشعر يختلف عن الأنواع الأخرى لأنه لا ينتج عن عوامل وراثية، بل ينتج عن الإجهاد الذي تتعرض له بصيلات الشعر بسبب شد الشعر إلى الخلف. لذا ينصح الخبراء بتجنب تسريحات الشعر التي تتسبب بشد الشعر لفترة طويلة من الزمن.





كثرة استخدام الشامبو الجاف

يحتوي الشامبو الجاف على مكونات تمتص الشحوم، مما يجعل الشعر يبدو أنظف، ولكن هناك مخاوف بشأن محتوياته، مثل البروبان والبيوتان. ويقول الخبراء إن استخدام هذا الشامبو بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر وتكسره وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي إلى ترقق الشعر. لذا يوصي خبراء الشعر بعدم استخدام الشامبو الجاف بشكل يومي للحفاظ على صحة الشعر.





النوم على النوع الخاطئ من كيس الوسادة

يقول الخبراء إن النوم على كيس وسادة مصنوع من الحرير يساعد الشعر على البقاء رطباً ويحافظ على زيوته الطبيعية ويمنع تكسره. وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص ذوي الشعر المجعد الذي يجف ويتكسر بشكل أسهل من الشعر الأملس.





كيف تعالجين الشعر الرقيق

إذا كنت ترغبين في إضافة المزيد من الحجم لشعرك، يمكنك استخدام وصلات الشعر، لأنها لا تضر بالشعر على المدى الطويل.



كما ينصح بعلاج الشعر بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية عن طريق أخذ كمية صغيرة من الدم وفصل هذا الدم في جهاز طرد مركزي. تحتوي البلازما الغنية بالصفائح الدموية على خلايا جذعية وعوامل نمو يتم فصلها عن الدم وحقنها في فروة الرأس.

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