كل ما تحتاجين إلى معرفته عن صبغة الحواجب

الوكيل الاخباري - عالم الجمال أصبح سريعاً للغاية، إذ يومياً نستيقظ على وجود تقنية جديدة وأسلوب حديث يسهل ويعزز جاذبية المرأة، وأخيراً وصلت صبغة الحواجب "Eyebrow Tint" إلى قائمة أحدث صيحات الجمال.



صبغة الحواجب تمنح حاجبيكِ مظهراً مرتباً وأنيقاً يدوم طويلاً، حيث يمكنكِ الاستيقاظ من دون الحاجة إلى مستحضرات تجميل لتعديل مظهر الحاجبين.

إليكِ كل ما تحتاجين إلى معرفته، لضمان حصولكِ على أفضل حاجبين على الإطلاق.



ماذا تفعل صبغة الحواجب "Eyebrow Tint"؟

تلوين الحاجبين بصبغة الحواجب، يعني تطبيق صبغة شبه دائمة على منطقة الحاجبين لتعزيزها وتحديدها، ويمكن أن يخلق التلوين حاجبين كاملين، حيث إن الصبغة المتطابقة مع لون الشعر تغمق الشعر الناعم والخفيف حول منطقة الحاجبين الرئيسية لإضافة العرض والطول، كما أنه من الممكن تغميق لون الحاجبين أو تطابق لونيهما أو حتى تفتيحهما لتعزيز شكل الوجه، اعتماداً على لون بشرتكِ وشعركِ.



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كيف تختارين اللون المناسب؟

الحصول على اللون الصحيح مهم للغاية، فإذا كان داكناً جداً، فيمكن أن تبدو ملامحك قاسية بعض الشيء، وإذا جاء خفيفاً جداً، فلن تظهر ملامحكِ محددة، لذلك يمنحكِ اللون الصحيح لصبغة الحواجب eyebrow tint ، المظهر الأمثل لكِ، ويتم اختيار النغمة المناسبة على حسب لون بشرتكِ وشعركِ.



ولكن كقاعدة عامة، يفضل دائماً اختيار ظل أغمق من الشعر، أما إذا كنتِ تحبين المظهر الجريء، فيمكنكِ أن تختاري اللون أكثر قتامة قليلاً، أو إذا كنت تفضلين البقاء بأمان، فيمكنك اختيار النغمات المناسبة بالضبط للون بشرتكِ وشعركِ قدر الإمكان.



كم من الوقت تدوم صبغة الحواجب؟

عادة تحتفظ صبغة الحواجب بلونها القوي لمدة تصل إلى 3 - 4 أسابيع في حال اختيار لون دراماتيكي وقوي، بينما إذا اخترتِ لوناً خفيفاً فإنه سيدوم على الأكثر لمدة أسبوعين، ويمكنكِ تجديده بعد ذلك.



حاولي تجنب ترطيب حاجبيكِ لمدة 12 ساعة على الأقل بعد الصبغ، لأنه يمكن أن يسبب المرطب تقليل تأثير الصبغة أو جعلها أخف لوناً. ويجب أيضاً تجنب استخدام عناصر نشطة قوية للعناية بالبشرة مثل الريتينول والأحماض حول منطقة الحاجبين، لأن هذه ستؤدي إلى تلاشي الصبغة بشكل أسرع، ويمكن أن تسبب تهيجاً.



هل صبغة الحواجب eyebrow tint أفضل من الميكروبليدينغ؟

في حين أن تلوين الحاجبين يمكن أن يعطي وهم الحواجب الكاملة عن طريق صبغ الشعر الأخف، أو إذا كانت هناك فجوات أكبر نتيجة الإفراط في النتف أو تساقط الشعر، فإن التلوين لن يملأها.



ويوصي خبراء التجميل بعلاج مكياج دائم، مثل: Microblading أو Nanoblading، حيث تستخدم هذه التقنية ضربات دقيقة صغيرة، تحاكي الاتجاه الطبيعي للشعر وطول الحاجبين للحصول على جبين طبيعي وواقعي للغاية، وتدوم نتائج هذه التقنية قرابة 18 شهراً، ومع وضع ذلك في الاعتبار، فإن تكلفة الـMicroblading أغلى بكثير من صبغة الحواجب Eyebrow Tint.

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