كيفية استخدام مقشر السكر بشكل صحيح على بشرتكِ

الوكيل الاخباري - إذا كانت بشرتك باهتة، فأنتِ تعرفين مدى أهمية التقشير لها، إذ يعتبر التقشير جزء ضروري لأي روتين للعناية بالبشرة، ونظراً لوجود العديد من أنواع منتجات التقشير، فإن عملية الاختيار يمكن أن تكون مُرهقة. ورغم توفر منتجات التقشير في الأسواق، فإن العديد من النساء يلجأن إلى إعداد مقشرات طبيعية في المنزل، ومن أكثر المقشرات شعبية، هو مقشر السكر الذي يمكنكِ إعداده في المنزل بطريقة بسيطة، ويساعدكِ على إزالة خلايا الجلد الميتة من بشرتكِ. نوضح لكِ كيفية استخدام هذا المقشر بطريقة صحيحة للاستفادة القصوى من مكوناته.

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أفضل طريقة لاستخدام مقشرات السكر



مثل أي منتج آخر، تحتاجين إلى استخدام مقشرات السكر بشكل صحيح للحصول على أكبر قدر من الفوائد، أفضل طريقة لاستخدام مقشر السكر هي تطبيقه أثناء روتين الاستحمام.



قبل وضع مقشر السكر، شغلي الماء الفاتر واتركيها تنعم بشرتكِ، وبعد بضع دقائق، طبقي مُقشر السكر، ضعي الخليط وحركي في حركات دائرية بضغط خفيف، واحرصي على عدم فركها بشدة، لأن هذا يمكن أن يتلف بشرتكِ بسهولة. وبعد تدليك السكر، اشطفي المقشر مع الاستمرار في التدليك بلطف، بينما لا تزال بشرتكِ رطبة.



وأثناء استخدام مقشر السكر، نوصي بالبدء من أصابع قدميك ثم الجسم، علاوة على ذلك، تحتاجين مناطق مثل المرفقين والركبتين إلى زيادة الضغط قليلاً، لأن هذه الأماكن أكثر سمكاً ويمكن أن تتراكم فيها المزيد من خلايا الجلد الميتة.





فوائد استخدام مقشرات السكر



مقشر السكر له الكثير من الفوائد خارج إزالة خلايا الجلد الميت، ومنها:



· ترطيب البشرة



· تعزيز الدورة الدموية



· إشراقة الجلد ونعومته



· تسهيل عملية إزالة الشعر من الجسم





طرق صنع مقشر السكر في المنزل



المكونات:





كوب واحد من السكر الأبيض أو السكر البني أو سكر جوز الهند.



¼ كوب من الزيت الناقل (على سبيل المثال: زيت جوز الهند).



15 - 20 قطرة من الزيوت الأساسية حسب اختيارك.



1 ملعقة صغيرة من الأعشاب الجافة (اختياري).



الخطوات:



امزجي كوب السكر مع ربع كوب زيت جوز الهند بشكل جيد، وإذا شعرت بأن المقشر لا يزال جافاً، أضيفي المزيد من الزيت حتى يصبح متماسكاً.



بعد ذلك أضيفي الزيوت الأساسية ثم الأعشاب الجافة، وابدئي في استخدام المقشر على جسم مرطب بالماء، بحركات دائرية لتعزيز الدورة الدموية، وإزالة خلايا الجلد الميت، والاستفادة من فوائد العناصر الموجودة في المقشر.

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