لهذه الأسباب عليك عدم خسارة الوزن قبل حفل زفافك

الوكيل الاخباري - عادة ما تفكر العروس بخسارة القليل من وزنها قبل حلول موعد حفل زفافها. فإذا كنت تستعدين ليومك المنتظر وتطمحين إلى أن تصبحي أكثر رشاقة، سنفاجئك بهذه النصائح التي تدعوك إلى التخلي عن هذا الهدف.





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مخاطر خسارة الوزن



هل تحلمين دائماً بخسارة الوزن بسرعة قبل حلول موعد زفافك؟ إذاً إليك ما توصلت إليه دراسة أجريت العام الماضي ونشرت نتائجها صحيفة Independent البريطانية. فقد أشارت إلى أن أي نظام غذائي يهدف إلى خفض الوزن بسرعة قد يسبب نقص التغذية وإبطاء عملية الأيض.



وقالت اختصاصية التغذية هارلي لامبرت: «يمكنك أن تخسري بين نصف كيلوغرام وكيلوغرام واحد فقط أسبوعياً وإن كنت تتبعين نظاماً رياضياً مع الحمية الغذائية». وأشارت إلى أن من أبرز أضرار خسارة الوزن السريع: فقدان الماء الضروري للجسم والشعور الدائم بالتعب إضافة إلى زيادة الشعور بالتوتر حيث قالت: «ينتج عن كل تغيير في النظام الغذائي الشعور بالتوتر. وفي حال اتباع نظام غذائي قاس يصبح من السهل أن يصاب الجسم بالتسمم». وأضافت إلى ذلك خسارة العضلات وخصوصاً في حال اتباع حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية.











نصائح مفيدة للعروس



1 - في حال خسرت الوزن قبل مدة قصيرة من موعد الزفاف، قد تلاحظين أن الفستان الأبيض لم يعد يناسب. فقد يصبح أكبر مقاساً بالنسبة إليك. وفي هذه الحالة لن تتمتعي بالإطلالة التي لطالما حلمت بها وخططت للحصول عليها.



2 - إذا قررت اتباع حمية لخسارة الوزن، قد تشعرين يوم زفافك بالجوع الشديد وقد تفقدين الكثير من الطاقة التي تحتاجين إليها للاستمتاع بيومك المميز. كما قد يدفعك هذا إلى تناول كمية كبيرة من الطعام بعد انتهاء الحفل. والنتيجة: زيادة وزن سريعة في أيام قليلة وشهر عسل ثقيل وغير مريح.



3 - إذا خسرت الكثير من وزنك، قد تفقدين الكثير من جاذبيتك بسبب ظهور علامات الوهن والتعب على بشرة وجهك. بل إن الصور التي ستلتقط لك خلال الحفل لن تحظى في هذه الحالة بإعجابك بعده.





4 - وتذكري أن الحميات القاسية تؤثر عادة بشكل سلبي على دورتك الشهرية. وهذا ما قد ينعكس أيضاً على صحتك عموماً وصحتك الإنجابية خصوصاً. فانتبهي جيداً لهذا لأن المشكلة قد تصبح جدية أحياناً.



5 - إذا اتبعت حمية قاسية من الممكن أن يؤثر الشعور بالحرمان سلباً على مزاجك. وهكذا تظهرين شعورك بالتوتر والغضب في يومك المميز. وهذا قد ينعكس على علاقتك بالمدعوات كما بزوجك بعد لقائكما فور انتهاء الحفل.





6 - كذلك من الممكن أن تسبب الحمية القاسية عدم قدرتك على التركيز والتذكر. فأنت تخسرين في هذه الحالة الكثير من السعرات الحرارية وخصوصاً في حال امتنعت عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. وهكذا ستعانين من تشوش أفكارك وعدم شعورك بالارتياح وقد لا تستمتعين بحفلك. وربما تلاحظ المدعوات أنك تفتقدين إلى الحيوية والحماس وقد تعتقدن أنّك لست سعيدة بزاوجك. فانتبهي.

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