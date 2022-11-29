كيف تقين شعرك من التقصف؟

الوكيل الإخباري - يعتبر تقصف الشعر من المشاكل الشائعة التي تعاني منه الكثيرات، فالتقصف من علامات ضعف الشعر ويحدث نتيجة انقسام أطراف خصلات الشعر الذي ينجم عن تلف طبقة البروتين الواقية للشعر، إليك أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها لوقاية الشعر من التقصف والحصول على شعر صحي وناعم..



قص أطراف الشعر بشكل دوري

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من المهم المواظبة على قص أطراف الشعر بصورة دورية للوقاية من التقصف، لإزالة الأطراف التالفة أولاً بأول ومنعها من التوغل إلى باقي خصلات الشعر، ويمكنك قصها كل 6 أو 8 أسابيع حتى يحتفظ شعرك ببريقه وجاذبيته.

أهمية ترطيب الشعر لمنع التقصف



يحتاج شعرك إلى الترطيب المستمر ليحافظ على بريقه وحيويته، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال لف الشعر بمنشفة دافئة، لينتشر البخار داخل فروة الرأس والشعر ويمنحه الترطيب اللازم، كما يمكنك تطبيق زيت جوز الهند بعد تدفئته على الشعر، حيث يمنع التقصف ويعمل على علاج تقصف الشعر الجاف والتالف.





تجنب تكرار غسل الشعر



من الضروري عدم المبالغة في غسل الشعر لتفادي تعرضه للتقصف والتلف، إذ يعمل ذلك على منع إفراز الزيوت المهمة لترطيب الشعر، مما يؤدي إلى جفافه وتكسره، لذا ينصح خبراء العناية بالشعر بغسله مرتين على الأكثر في الأسبوع، و إذا أردت تجفيف شعرك باستخدام المنشفة، فعليك التربيت بلطف على الشعر، وفي حالة استخدام مجفف الشعر للتجفيف لابد من تحريكه باستمرار، وتجنب استخدام درجات الحرارة العالية للحفاظ على الشعر ضد التقصف والتكسر، مع مراعاة استخدام كريم واقٍ من الحرارة قبل استعمال مجفف الشعر، وينصح بتمشيط الشعر باستخدام فرشاة أو مشط من الخشب، الذي يعتبر عازلاً للشحنات الكهربائية، التي تتولد بدورها عن الاحتكاك بالشعر، ومن ثم تؤدي إلى تقصفه.





تطبيق الوصفات الطبيعية



يمكنك تطبيق مزيج عصير الليمون مع زيت الزيتون على فروة رأسك، وتركه لمدة ساعة ثم غسل الشعر جيداً، مع تكرار تلك الوصفة مرة أسبوعياً لتمنح شعرك النعومة واللمعان، حيث يساعد تطبيق الخلطات الطبيعية أسبوعياً على تقوية الشعر وتغذيته بعمق، بفضل مكوناتها الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على وقايته من التقصف.

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