كيف تنظّمين يومك لتكوني أكثر إنتاجية؟

الوكيل الاخباري - بين التحقق من الرسائل الإلكترونية والردّ عليها، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي تشعرين أن ذهنك مشتت وأنّك غير قادرة على التركيز. هذا الأمر يؤثّر على إنتاجيتك فتتكدّس الأعمال لديك، الأمر الذي يجعلك في حالة من الضياع.

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فتنظيم يومك هو من أهمّ الخطوات كي تتجنبي إضاعة الوقت على أمور لا أهمية لها. لذلك، نستعرض معاً ما عليك القيام به كي تنظمي يومك بدقة كبيرة.





اكتبي لائحة بما ستقومين به









كي تنظمي وقتك وتصلي إلى هدفك في تبوأ أعلى المراتب في عملك، عليك أن تدوني كل ما عليك القيام به في اليوم التالي، على أن يكون الترتيب وفقاً للأولويات، وفي اليوم التالي ستجدين نفسك تبدئين العمل من دون تذمر.



قومي بما تحبينه أولاً



هل لديك روتيناً يومياً معيناً؟ حافظي عليه وقومي بما تحبّينه أولاً لأنّه سيجعلك تنطلقين بحماس كبير. كما عليك أن تخصصي ساعتين في اليوم كي تراجعي الأعمال الأكثر أهمية، وفي أغلب الأحيان تقومين بذلك عند الصباح لأنّ تكونين في قمّة تركيزك. استفيدي إذاً من هذا الوقت لكي تنهي أهم الأعمال.

تأكدي من لائحة أعمالك



لا تنشغلي بتصفّح حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي فور وصولك إلى العمل، ولا حتى بريدك الإلكتروني. بل على العكس، اقرئي قائمة الأعمال التي عليك أن تنجزيها خلال هذا اليوم. بعدها، يمكنك أن تردي على الرسائل الواردة على أن لا يتعدى هذا الوقت 20 دقيقة وإلا سيتشتت تركيزك.



حددي مواعيد الاجتماعات



إياكي أن تضعي جدولاً للاجتماعات في بداية النهار، فهذا سيكون مضيعة للوقت لك ولزملائك إلا إذا كان الأمر طارئاً. ينصح أن تتم هذه اللقاءات في منتصف النهار إذ تكونين قد أنجزت أغلب الأعمال المطلوبة منك.



خذي فترة من الراحة خلال الدوام



كي تحافظي على نشاطك في العمل، عليك أن تخصصي 5 دقائق لكي تنهضي من على مكتبك. فهذه المدة وإن كانت لدقائق إلا أنّها تزوّدك بطاقة تجعلك تتابعين يومك من دون تذمّر.

هذه هي أبرز الخطوات التي عليك أن تلتزمي بها كل يوم لكي تكوني أكثر إنتاجية في عملك. وتأكدي من أنّك ستكونين الموظفة المثالية!

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