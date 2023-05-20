السبت 20-05-2023
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السبت، 20-05-2023 01:57 م

لشعرٍ أكثر كثافة.. اعتمدي هذه الأطعمة الغنية بالحديد

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الوكيل الاخباري - كثيفٌ وصحيٌّ ولامع وقويٌّ، ويتمتع بصحةٍ جيدة، من منا لا ترغب في أن تكون هذه مواصفات شعرها، خاصةً أن الشعر أحد أهم مقومات جمال المرأة.

وإذا كنتِ، عزيزتي القارئة، ممن يحلمن بشعرٍ لا تشوبه شائبة، فيجب عليكِ أن تعرفي، بدايةً، أن تحقيق هذا الهدف يبدأ من نظامكِ الغذائي، وأن ما تتناولينه يلعب دوراً رئيسياً في حصولكِ على شعر قوي وكثيف.

وكما تعلمين، عزيزتي، يعد الحديد أحد العناصر المهمة في أن يتصف شعركِ بالقوة والكثافة، وهنا نرصد لكِ أربعة أطعمة مليئةٍ بهذا العنصر، تجب عليكِ إضافتها إلى قائمة طعامك الأسبوعية، للوصول إلى هدفك.

وقبل أن نبدأ بذكر تلك الأطعمة، ربما تتساءلين: كيف يساعد الحديد في تقوية الشعر؟.. هنا، سنوضح لكِ الأمر، هذا العنصر ضروري لإنتاج الهيموغلوبين، الذي ينقل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء إلى خلال الجسم، ويساعدها على الإصلاح والنمو، وهذا يشمل خلايا الجسم المرتبطة بنمو الشعر. لذا، في حال كنتِ لا تستهلكين ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد، أو تتناولين مكملات تحتوي عليه، فقد يكون تساقط الشعر التدريجي من أولى العلامات التي تتم ملاحظتها.

السبانخ:
تعد السبانخ أحد الأطعمة المليئة بالحديد، إلى جانب أنها مصدرٌ ممتاز للفيتامينات التي يحبها الشعر، مثل (أ، و ج)، وحمض الفوليك والبوتاسيوم، أي باختصار فإن هذا الخضار ذا اللون الأخضر صحي ومليء بالعناصر الغذائية المفيدة، التي يمكن أن تعزز نمو الشعر.

وكما ذكرنا، سابقاً، إن الحديد الموجود في السبانخ يساعد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم لتغذية عملية الأيض، ما يعني أنه يلعب دوراً في نمو خلايا الشعر، وإصلاح الخصلات التالفة.


الفاصوليا الحمراء:
تعد إضافة المزيد من الفاصوليا الحمراء إلى نظامكِ الغذائي أمراً أساسياً من أجل صحة شعرك، حيث إنها تحتوي على الكثير من الحديد.

وتذكري أن نقص الحديد مسؤول أيضاً عن تساقط الشعر الكربي، وهو تساقط الشعر الناجم عن المرض أو النشاط البدني المكثف، لذا إن تناول المزيد من هذه الحبوب يمكن أن يقلل خطر تساقط الشعر وضعف الخصلات.

كما أن الفاصوليا مصدر نباتي رائع للبروتين، وهو أمر ضروري لنمو الشعر.

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اللحوم الحمراء:
في حال كنتِ ترغبين في إضافة المزيد من الحديد إلى نظامكِ الغذائي، فإن تناول المزيد من اللحوم الحمراء مثل "الكبد" طريقةٌ مثالية لذلك، إذ إنها غنية بالعناصر الغذائية التي قد تساعد في نمو الشعر، إلى جانب أنها غنية بنوع من الحديد يسهل على الجسم امتصاصه، وبالبروتين المهم لتغذية بصيلات الشعر.

ورغم ذلك، تناولي هذه اللحوم باعتدال، أي مرة أو مرتين أسبوعياً، من أجل الوقاية من أمراض القلب، والأوعية الدموية.


الشوكولاتة الداكنة:
ربما تتفاجئين عند قراءة أن الشوكولاتة الداكنة أحد الأطعمة الأربعة الغنية بالحديد. لكن هذه هي الحقيقة، حيث يمكن لقطعة صغيرة تزن 3.5 أونصات أن توفر ما يصل إلى 65% من احتياجاتك اليومية من الحديد.

 

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