ما أشكال الأظافر التي يُرجح كسرها وأيها أقوى؟

الوكيل الاخباري - عندما تذهبين إلى الصالون من أجل الحصول على خدمة الاهتمام بأظافرك، فقد تقعين أمام حيرةٍ كبيرةٍ من الخيارات، بدءاً من اختيار لون المناكير ونوعه وأيهما يناسبك أكثر وانتهاءً بشكل الأظافر التي تريدين تطبيقه، وقد تفكرين لحظتها أي تلك الأشكال يمنحكِ رونقاً رائعاً دون أن يُعرّض أظافركِ للتكسر أو الهشاشة.

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ومن المعروف أن هناك ثمانية أشكال شائعة للأظافر مثل الدائرية، واللوزية، والبيضاوية، والخنجر، وأظافر راقصة باليه، والمربعة والمربعة البيضاوية والنعش، ويعتمد اختيار الشكل الصحيح لإبراز يديكِ وأظافرك على شكل وحجم أصابعك.



وعلى سبيل المثال، إذا كان لديكِ أصابع أقصر، فإن اختيار الشكل البيضاوي أو الدائري واللوزي سيبرز جمال يديكِ بشكلِ أفضل، في حين أن الشكل المربع أو الخنجر سيكون مثالياً للأصابع الأطول.



أما المربعة البيضاوية فهي فريدةً من نوعها لأنها تلائم كل أنواع الأصابع، فهي تجمع بين شكل مربع وشكل بيضاوي.



وفي حال كنتِ تريدين إضافة عامل الجاذبية، فإن أظافر النعش أو راقصة الباليه هي المناسبة، إذ أنها أنيقة وتوفر جاذبية، ولكن بعيداً عن شكل الإصبع، يجب أن تأخذي في الاعتبار متانة الأظافر ومقدار الوقت والمال التي عليكِ احتماله، إذ أنه ولسوء الحظ، فإن بعض أشكال الأظافر أكثر عرضة للكسر من غيرها.



أظافر مربعة وأظافر النعش: أنيقة ولكنها هشة





يُعد هذان الشكلان من أشكال الأظافر العصرية، وفي حين أن الأظافر المربعة بسيطة وكلاسيكية، إلا أن أظافر التابوت هي عكس ذلك، فهي تحتاج إلى اهتمامِ صيانة عالية كما أنها جريئةٌ وحادة.



ورغم اختلافاتهما، إلا أنهما تشتركان في شيء واحد وهو الحواف حادة، ومع أن هذا ما يجعلهم مميزين، إلا أنه هو ما يجعلهم أيضاً عرضةً للكسر بشكلٍ أسهل، ولهذا السبب، يقترح الخبراء وجود أظافر طويلة وقوية قبل اختيار شكل أظافر النعش تحديداً.



وهنا سنقوم بتقديم بعض النصائح لكِ في حال قررتِ اختيار أحد الشكلين، وهي إذا كسرتِ ظفراً، فمن الأفضل تنعيم أي حواف خشنة في أسرع وقت ممكن لمنع المزيد من الكسر، أما إذا امتد الكسر إلى فراش الظفر، فقد يكون الوقت قد حان لرؤية الطبيب لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة.



وفي حال لم يكن الكسر شديداً جداً، فيمكنك أن تقومي ببرد أظافرك في اتجاه واحد للحصول على مظهر موحد بشكل أفضل، كما أنه يضمن عدم انتشار الكسر.







ويمكن القول إن هذين الشكلين أصبحا شائعين مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل نجمة الواقع كايلي جينر التي غالباً ما تشارك شكل أظافرها ولون مناكيرها على الإنترنت.



أشكال الأظافر القصيرة هي الأفضل



ستناسب الأظافر القصيرة والمستديرة والبيضاوية واللوزية، احتياجاتكِ بشكل أفضل إذا كنتِ ترغبين في تجنب التعامل مع الأظافر المكسورة أو إذا كان لديكِ أظافر ضعيفة، حيث أنها أكثر مقاومةً للكسر لأنه لا توجد حواف حادة يمكن أن تكون كنقاط ضعف في الظفر، كما أنها وبالإضافة إلى ذلك، تجعل الأصابع تبدو أطول مما هي عليه في الواقع.



ولكن إذا قررتِ بعد كل ذلك، اختيار الشكل المربع أو النعش، فإن أفضل طريقة للتعامل معها هي تقوية أظافرك لضمان عدم كسرها.



وتتضمن النصائح لتقوية الأظافر استخدام القفازات لغسل الأطباق وتجنب طلاء الأظافر أو الجل أو الأكريليك مؤقتاً، وتناول مكمل مثل البيوتين الذي يساعد في نمو الشعر والأظافر.

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