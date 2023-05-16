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الثلاثاء، 16-05-2023 03:12 م

متى تبدأ الحامل بالمشي لتسهيل الولادة؟

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الوكيل الاخباري - المشي أثناء المخاض له فوائد عديدة، يبقي جسمك في وضع مستقيم مما يسمح له بتحريك الطفل إلى أسفل وإلى أعلى. يمكن استخدام المشي كمسكن للألم ولتسريع المخاض ولتحسين وضع الطفل وتقريب موعد الولادة. يعد المشي أثناء الحمل جزءًا من ممارسات الولادة الصحية التي يوصى بها الأطباء من أجل ولادة أكثر أماناً. فمتى تبدأ الحامل بالمشي لتسهيل الولادة ؟

لماذا عليك المشي قبل الولادة؟

خلال الحمل تكون الانقباضات متباعدة ومعتدلة، أما المشي فيساعد على استمرار الانقباضات ويحدث تقلصات أقوى وأقرب من بعضها. قد يساعد المشي أيضاً على دفع المخاض بشكل أسرع قليلاً إلى المخاض النشط. الأهم هو ألا تجهدي نفسك عند المشي خلال الحمل خذي وقت من الراحة خلال الحين والآخر كي لا تتعبي.

متى تبدأ الحامل بالمشي لتسهيل الولادة؟

يمكنك البدء في ممارسة الرياضة في أي وقت خلال فترة الحمل، حتى لو كنت معتادة على النشاط ستحتاجين إلى تكييف أنشطتك قليلاً مع زيادة حجم بطنك. ولتسهيل الولادة يمكنك البدء بالمشي في بداية الشهر التاسع وقبل المشي عليك القيام بهذه الأمور:

استشيري طبيبك إذا كنت تخططين لبدء شكل جديد من التمارين.
توقفي فوراً عن ممارسة التمارين إذا أحسست أن هناك شيء يؤلمك ، حتى إذا كنت معتادة على النشاط.

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إذا انضممت إلى فصل تمارين ليس مخصصًا للنساء الحوامل فقط ، فأخبري المدرب بأنك حامل حتى تتمكنين من الحصول على النصيحة التي تحتاجينها.
إذا كنت قد مارست الكثير من التمارين قبل الحمل ، على سبيل المثال إذا كنت عداءة ، فيمكنك الاستمرار في ذلك طالما أنك تشعرين بالراحة.


وأخيرا اشربي الكثير من الماء.

 

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